AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun paralarını dönere yatırdı AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla, yarın saat 13.00'da düzenlenecek etkinlikle vatandaşa Ankara döneri dağıtacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, yarın saat 13.00'de Kızılay'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat davaları sonucu "Ankara Döneri Dağıtım Programına" katılacak. Özhaseki'nin, Kılıçdaroğlu aleyhine 9 yıl önce 'iftira' iddiasıyla açtığı tazminat davasında, Yargıtay'dan onama kararı çıkmış, yerel mahkemenin kararını iki kez bozan Yargıtay, mahkemenin son kararında direnmesi üzerine, Kılıçdaroğlu'na verilen 12 bin liralık cezayı onamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.