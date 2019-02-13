0553 313 94 23

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun paralarını dönere yatırdı

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla, yarın saat 13.00'da düzenlenecek etkinlikle vatandaşa Ankara döneri dağıtacak.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:18
AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun paralarını dönere yatırdı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, yarın saat 13.00'de Kızılay'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat davaları sonucu "Ankara Döneri Dağıtım Programına" katılacak.

Özhaseki'nin, Kılıçdaroğlu aleyhine 9 yıl önce 'iftira' iddiasıyla açtığı tazminat davasında, Yargıtay'dan onama kararı çıkmış, yerel mahkemenin kararını iki kez bozan Yargıtay, mahkemenin son kararında direnmesi üzerine, Kılıçdaroğlu'na verilen 12 bin liralık cezayı onamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:18
  1. ak parti ankara büyükşehir belediye başkan adayı
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Döner dağıtma etkinliği
  4. tazminat parası
  5. Ankara döneri

YORUM YAZ

  • yuukselyuuksel4 sa önce
    Melih bey döner dağıtmıştıkıskanmayın şu adamı
  • Ali De SteroAli De Stero6 sa önce
    31 Mart 2019 dan sonraki günlerde, Kılıçdaroğlu sayesinde, Ankaralı vatandaşlar sucuk ve dönere doyacak. Eskiden Kayserili vatandaşlar doymuştu.. Şimdi sıra Ankaralılara geldi :-)))İstanbullu vatandaşlara ne zaman gelecek? Gerçi İstanbul için çok para gerek. Ama olsun hakaret ve sövme için nasılsa bir fon oluşturuldu CeHaPe de..Kılıçdaroğlu sağolsun. AKP kendisine çok çok müteşekkir..:-)))
  • AbdullahAbdullah6 sa önce
    Gidip döneri arkadaşlarla yeyip AKPye oy vermeyeyim bari.
  • NİHALNİHAL6 sa önce
    Afiyet olsun ama bence kalıcı bir şey yapsaydınız üzerinede CHP parasıyla yapıldı helal dir yazınherkese ve gelecek kuşaklara örnek olurdu nede güzel olurdu.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc6 sa önce
    Aslinda bu yalancinin parasiyla yalanci Cennet parki yapsaydiniz icinde eglenceli olurdu. Bogazdan gecene acirim, ne gönderirsen geri cevirmez. Kalici olsa hic olmaya yalancinin mallari diye ziyaret edilirdi.Veya bir ibadethane, zira o bu kurumlari sevmedigi icin belki iftirdan yalancilikdan ve küfürden vaz gecer. Parasinin islami kanallara aktarilmasi en iyi zehirdir Kaka icin.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule Yüksel Şenler yoğun bakımda mı? Sağlık durumu son dakika
  1. Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule..
  2. Venezuelalı muhalifler PDVSA ve..
  3. Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldı |..
  4. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2019
  5. Sudan Devlet Başkanı Beşir: "2019,..
  6. "İsrail ve Arap ülkeleri ortak çıkarı..
  7. Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında..
  8. Hemzemin geçitte feci kaza: bisikletli..
  9. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
  10. EYOF 2019
  11. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
  12. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
  13. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
  14. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
  15. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
  16. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
  17. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
  18. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
  19. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
  20. Paris'teki gösteride polisi döven..
Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Ozan Arif hayatını kaybetti!
Ozan Arif hayatını kaybetti!
Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

Günün Karikatürü

14 Şubat 2019
Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
BM uyardı: Savaş çıkabilir
BM uyardı: Savaş çıkabilir