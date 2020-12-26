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Siyaset AK Parti'nin adayı Ula Belediye Başkanı Özay Türkler oldu
Siyaset

AK Parti'nin adayı Ula Belediye Başkanı Özay Türkler oldu

Muğla’nın Ula ilçesinde belediye başkanının vefatı nedeniyle yapılan seçimin sonucunda, AK Partili Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Özay Türkler yeni başkan oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:33:00 -
AK Parti'nin adayı Ula Belediye Başkanı Özay Türkler oldu

Belediye Başkanı İsmail Akkaya’nın vefatının ardından, Ula Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek için toplandı. AK Partili Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Özay Türkler ile CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Dağlıoğlu’nun yarıştığı seçimin birinci ve ikinci turlarında üçte ikilik çoğunluk sağlanamadı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda ise 15 meclis üyesinin 9’unun oyunu alan Türkler, yeni başkan seçildi. Türkler, “Cumhur İttifakı arkadaşlarıma beni bu göreve layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra İsmail başkanın yolu yolumuz, sözü de sözümüzdür” dedi.

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