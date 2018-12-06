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AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller belli oldu

Cumhur İttifakı yapan AK Parti ve MHP yerel seçimlerde karşılıklı jestler yapıyor. MHP üç büyük ilde aday çıkarmayıp AK Parti'nin adayını desteklerken, AK Parti ise 8 ilde aday çıkarmayacak.

06 Aralık 2018 Perşembe 10:26
AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller belli oldu

Seçim gününe geri sayım devam ederken partilerde aday telaşı hakim. MHP ile AK Parti'nin seçimlerde işbirliği kararıyla ilgili detaylar netleşiyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ittifak görüşmeleriyle ilgili belediye kazanma gayelerinin olmadığını söylerken, 31 Mart'ın beka mücadelesi açısından bir dönüm noktası olduğunu söylemişti.

8 ilde MHP'ye jest

Öte yandan AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller de netleşti. AK Parti Isparta, Manisa, Karabük, Bartın, Kars, Adana, Mersin, Osmaniye illerinde aday çıkarmayarak MHP'ye jest yapacak. Bu iller halihazırda MHP'nin yönetiminde.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:26
  1. Osmaniye
  2. Karabük
  3. Bartın
  4. Manisa
  5. Kars
  6. Mersin
  7. Isparta
  8. Adana
  9. ak parti
  10. MHP
  11. cumhur ittifakı

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  • zeynel abidin kandemirzeynel abidin kandemir24 dk önce
    ADANA YI iice dışladılar mahfoldu memleket Allah rızası için kurtarın şu memleketi
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