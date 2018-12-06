AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller belli oldu

Seçim gününe geri sayım devam ederken partilerde aday telaşı hakim. MHP ile AK Parti'nin seçimlerde işbirliği kararıyla ilgili detaylar netleşiyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ittifak görüşmeleriyle ilgili belediye kazanma gayelerinin olmadığını söylerken, 31 Mart'ın beka mücadelesi açısından bir dönüm noktası olduğunu söylemişti.

8 ilde MHP'ye jest

Öte yandan AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller de netleşti. AK Parti Isparta, Manisa, Karabük, Bartın, Kars, Adana, Mersin, Osmaniye illerinde aday çıkarmayarak MHP'ye jest yapacak. Bu iller halihazırda MHP'nin yönetiminde.