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Aktüel

AK Parti'nin 19 yılı Washington'da düzenlenen panelde konuşuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-15 00:22:11 -
AK Parti'nin 19 yılı Washington'da düzenlenen panelde konuşuldu

WASHINGTON (AA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan, AK Parti'nin 19 yılda Türkiye'de büyük bir devrim gerçekleştirdiğini ve halen ülkenin en dinamik siyasi yapısı olduğunu söyledi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA-DC) tarafından organize edilen "AK Parti'nin 19 Yılının Muhasebesini Yapmak" başlıklı online panele AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Birlik Komisyon Başkanı Dr. Ravza Kavakçı Kan, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talip Küçükcan ve SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacısı Dr. Hüseyin Alptekin konuşmacı olarak katıldı. Paneli SETA DC Direktörü Dr. Kadir Üstün yönetti.

AK Parti'nin Türkiye'de hemen her alanda gerçekleştirdiği atılımların tarihe geçtiğini anlatan Kan, bu değişim heyecanının halen aynı şekilde devam ettiğini belirtti.

- "AK Parti ile 19 yılda inanılmaz bir değişim yaşandı"

Kan, "AK Parti ile 19 yılda inanılmaz bir değişim yaşandı. Bu değişim bir günde olmadı elbette bu uzun bir zaman aldı. Bugün gelinen noktada Türkiye daha önce hayal edilemeyecek kadar ileri bir seviyeye ulaşmıştır." değerlendirmesini yaptı.

"Eski Türkiye" olarak tanımladığı dönemde özellikle dini kimlikler ve başörtülü kadınlar üzerinde ciddi baskılar olduğunu kaydeden Kan, AK Parti'nin hem başörtüsü meselesini çözme hem de kadın hakları konusunda ciddi adımlar attığını vurguladı. Kan, bu süreçte gitgide kadınların temsil gücünün ve hayata katılım düzeyinin de arttığını belirtti.

Türkiye'deki sosyolojik dönüşümü AK Parti'nin adımları perspektifinde analiz eden Prof. Dr. Küçükcan ise, "AK Parti herkes için adalet, herkes için kalkınma öngörerek iktidara geldi. AK Parti kısa sürede birçok alana Cumhuriyet tarihindeki toplamdan daha fazla yatırım yaptı, özellikle eğitim ve sağlık alanlarına." yorumunu yaptı.

AK Parti'li yıllara ilişkin farklı alanlardan çeşitli rakamlar veren Küçükcan, AK Parti'nin toplumun tüm kesimlerine yönelik kapsamlı projelerle 19 yılını doldurduğunu ve siyasi dinamizmini halen koruduğunu vurguladı.

AK Parti'nin özellikle Kürt meselesi konusundaki yapısal ve cesur adımlarından bahseden Alptekin ise, Kürtlerin kendi dillerini kullanmalarından ekonomik ve kültürel haklarına kadar birçok alanda AK Parti'nin ciddi mesafeler katettiğini ifade etti.

Alptekin, "Dışarıda son yıllarda Kürtlerin haklarıyla ilgili bir geri gidiş olduğu yönünde yanlış bir algı var. Bu hem yanlış hem haksız bir algı; Kürtlerin haklarıyla ilgili atılan hiçbir adımdan geri dönülmedi." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin PKK sorunu ile Kürt meselesini iki ayrı alan olarak ele aldığını anlatan Alptekin, devletin PKK terörüne karşı güçlü adımlar atmaya devam ederken, Kürt meselesi şemsiyesi altındaki konuları da hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

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