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Gündem Ak Partilileri yine ‘Koyun sürüsü yaptılar’ Ya Sabır!
Gündem

Ak Partilileri yine ‘Koyun sürüsü yaptılar’ Ya Sabır!

Yeniakit Publisher
2024-02-09 09:18:00 -

Halk TV'de yorumculuk yapan İbrahim Kahveci, AK Partililere hakarette bulundu. Haddini aşan Kahveci, AK Partililere yönelik "Koyun sürüsüne dönmüşler" şeklinde çirkin ifadeler kullandı.

Halk Tv'de ekranlara gelen 'Perdenin Önü Arkası' programında konuşan Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, AK Parti'ye oy verenleri koyun sürüsüne benzetti.

 

Demokrat Parti İzmir milletvekili Salih Uzun'un yaptığı açıklamalar sırasında araya giren İbrahim Kahveci, AK Partililer için "Koyun sürüsüne dönmüşler" yorumunda bulunarak büyük bir skandala imza attı.

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