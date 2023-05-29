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Siyaset AK Partilileri 'TRT canlı yayınında yargılayacağız' diye tehdit eden CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hayalleri suya düştü!
Siyaset

AK Partilileri 'TRT canlı yayınında yargılayacağız' diye tehdit eden CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hayalleri suya düştü!

Yeniakit Publisher
2023-05-29 16:54:00 - 2023-05-29 17:32:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu yeniden hezimete uğratarak seçimleri kazanmasının ardından CHP'li Aykut Erdoğdu'nun AK Partililer yönelik 'yargılayacağız' tehdidi yeniden gündeme geldi.

28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimlerini topyekün birleşen Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasıyla birlikte muhalefetin seçimlerden önce kurdukları hayalleri de suya düştü.

Seçimlerden önce depremzedelere bile hakaret edecek kadar aşağılaşan muhalefet cephesinde hemen hemen her gün bir başka siyasetçi 'yargılayacağız' tehdidinde bulunuyordu. Bunlardan biri de CHP'li Aykut Erdoğdu idi.

Erdoğdu, bundan 2 yıl önce emekli amirallerin yayınladığı bildiri nedeniyle yargılandığı davayla ilgili konuşmuştu.

AK Partililere 'yargılayacağız' tehdidi

Bizim TV'den Lale Özan Arslan'ın bildiri ile ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğdu, AK Partilileri tehdit etti.
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AK Partililerin yargılandığını göreceğini öne süren Erdoğdu, işi yargılamaların TRT ekranlarından canlı olarak verileceğine kadar götürmüştü.

Erdoğdu şunları söyledi:

"Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü herkes görsün."

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