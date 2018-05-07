AK Partilileri tehdit eden avukat gözaltına alındı!
AK Partililere yönelik tehdit dolu tivitler atan avukat Sibel Sevinç Develi, FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle ikametinde gözaltına alındı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:35
Avukat Sibel Sevinç Deveci isimli şahıs Twitter'dan AK Partili vatandaşları tehdit edip kin ve nefret kusmuştu.
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Başsavcılığı’nın 2018/79805 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen avukat Sibel Sevinç Develi FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle ikametinde gözaltına alındı.
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