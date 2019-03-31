0553 313 94 23

AK Partililere silahlı saldırı!

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, gençlik kolları üyelerinin gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradıklarını ve yara almadan kurtulduklarını belirtti.

31 Mart 2019 Pazar 15:10
AK Partililere silahlı saldırı!

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, düzenlediği basın toplantısında, yerel seçim dolayısıyla AK Parti İl Gençlik Kolları üyelerinin parti binasında dün gece geç saatlere kadar çalıştığını ifade etti.

İl başkanlığındaki toplantının ardından saat 01.45 civarında çıkıp sokakta yürümeye başlayan gençlerin yanına beyaz renkli bir aracın yaklaştığını anlatan Filiz, bu aracın bir partilinin ayağının üzerinde geçtiğini kaydetti.

Filiz, "Gençlik kolları üyelerimize 4-5 aracın içerisinden silahla ateş açılarak saldırıda bulunuldu. Gençlerimiz bu menfur saldırıdan yara almadan kurtuldular. Olayla ilgili polise şikayet başvurusu yapıldı. Hangi görüşe bağlı olduğunu bilmediğimiz ama araç plakalarını tespit ettiğimiz şahıslarla ilgili emniyet çalışma yürütüyor. Bundan sonrası emniyetin çalışması ve hukuki süreçle aydınlanacaktır. Gençlik kolları üyelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Denizli'de yerel seçimin huzur ve güven içinde geçmesini arzu ettiklerini vurgulayan Filiz, böyle bir olayın tekrar etmemesini diledi.

MHP İl Başkanı Cafer Birtürk de silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Gençlik Kolları üyelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:10
  1. AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz
  2. ak partililere saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Konya İl Başkanı Angı oyunu kullandı
    1. AK Parti Konya İl Başkanı Angı oyunu..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki..
    3. Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
    4. Giresun’da 15 ilçe 8 beldede bin 400..
    5. Ambulansla sandık başına gittiler
    6. AK Partililere silahlı saldırı!
    7. Avşar oyunu Yeşilyurt’ta kullandı
    8. Yavuzeli’nde oy kullanma işlemi devam..
    9. Büyükkılıç oyunu kullandı
    10. Mahmut Arıkan oyunu kullandı
    11. Kırşehir protokolü sandık başına gitti
    12. NEVÜ Rektörü Bağlı oyunu kullandı
    13. Oy kullanmaya giderken araba çarptı
    14. Ömer Günel oyunu eşiyle birlikte..
    15. Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın Oyunu..
    16. Muhterem Kılıç oyunu kullandı
    17. Hindistan’da askeri uçak düştü
    18. Kartepe, halı sahaları için gün sayıyor
    19. Malatya'daki olayla ilgili AK..
    20. Başkan Ataç eşi ve kızı ile birlikte..
    21. Gaziantep'te sele kapılan araçtaki 2..
    22. İşadamları gıda, tarım ve hayvancılık..
    23. Kaymakam Kendüzler oyunu kullandı
    24. Çerkezköy seçim sonuçları 2019 |..
    25. AFAD: "Erzincan Otlukbeli’de 4,1..
    26. Kapaklı seçim sonuçları 2019 |..
    27. Ergene seçim sonuçları 2019 | Tekirdağ..
    28. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    29. Süleymanpaşa seçim sonuçları 2019 |..
    30. Çorlu seçim sonuçları 2019 | Tekirdağ..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin