AK Partililer kan bağışında bulundu

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile yönetim kurulu üyeleri iftardan sonra kan bağışında bulundular.

İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Gençlik Kolları İl Başkanı Haluk Korkmaz ile AK Partililer Kilis Kızılay Kan Merkezine iftardan sonra gider kan bağışında bulundular. Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Ramazan ayı ile korona virüs nedeniyle kan stoklarını ciddi azalma olduğunu ifade ederek, “İftardan sonra kan merkezinde kan bağışında bulunan vatandaşlarımız için açıyoruz. AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Gençlik Kolları İl Başkanı Haluk Korkmaz ile yönetim kurulu üyelerine kan bağışında bulundukları için teşekkür ediyorum” dedi.

İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kan bağışında bulunan teşkilat mensuplarına teşekkür ettiğini ifade ederek, “3 ayda bir arkadaşlarımızla birlikte düzenli kan bağışında bulunuyoruz. Korona virüs nedeniyle kan bağışında bir düşüş var, bu nedenle tüm Kilislileri kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” diye konuştu.