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AK Partililer istişare toplantısında bir araya geldi

Aksaray’da AK Partili il, ilçe ve belde belediye başkanları AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:50
AK Partililer istişare toplantısında bir araya geldi

Aksaray’da AK Partili il, ilçe ve belde belediye başkanları AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.


AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Genel Meclis Başkanı M. Mehmet Tüzün, Kadın Kolları Başkanı ve İGM üyesi Ferhan Polat, Yerel Yönetimler Başkanı Sinan Akpınar aylık düzenlenen genel istişare ve değerlendirme toplantısında ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, ilçe teşkilat başkanlarıyla buluştu. Belediye başkanlığının hızlı ve sürekli hizmeti gerektirdiğine işaret eden İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Önemli bir başarı elde ettik. Milletimiz bir kez daha AK Parti’ye anahtarı teslim ederek Türkiye’de 4,5 yıllık seçimsiz dönemin de önünün açmış oldu. Bize yetki veren halkımız, çok büyük hizmetler bekliyor. Çünkü biz sıradan bir partinin mensubu değiliz. Belediye başkanlığı zor bir görevdir. Gece gündüz tevazu, samimiyet ve gayret gerektirir. Ancak aşkla koşan yorulmaz. Sizlerin de omuzunuzdaki yükü aşkla daha ileriye taşıyacağınızdan hiç şüphemiz yok. Siz değerli belediye başkanlarımızla düzenli olarak bir araya gelip projeler, vaatleri masaya yatıracağız” dedi.


Verilen her sözün yerine getirilmesi için gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydeden milletvekili Cengiz Aydoğdu, “Bu vaat ve projelerin her birinin altına kefil olarak imzamızı attık. Milletimiz bir kez daha bu projeler için AK Parti’ye oy verdi. Artık bundan sonra görev bizde. Belediye başkanlarımızın ilan ettiği her projenin altına atılan imzanın, verilen her sözün hayata geçirilmesi için gece gündüz demeden hep birlikte çalışacağız. Beş yıl sonra milletimizin karşısına bir kez daha çıktığımızda verdiğimiz sözlerin her birisinin gerçekleşmiş olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:50
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