AK Partililer Ekrem’i mi destekledi? Şamil Tayyar kirli manipülasyonu çürüttü

ÖZEL HABER

Amaca giden yolda her şeyi mübah gören ve yalanı meslek edinen CHP’nin ve fonlu medyasının bir algı operasyonu daha çöktü. AK Parti MKYK eski üyesi ve Gaziantep 26. Dönem Milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, AK Partili belediye başkanların da oy verdiği şeklindeki kirli manipülasyonu boşa çıkardı. Türkiye Belediyeler Birliği seçim sonuçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Tayyar,

Malum zihniyetin devreye soktuğıu, “AK Partili üyeler İmamoğlu’nu destekledi” yalanını rakamlarla çürüttü.

CHP’LİLER İYİ ALGI OLUŞTURDU

Tayyar, sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden yaptığı açıklamada,

“CHP’yi öncelikle kutluyorum. Hakkını teslim etmek gerekir, iyi algı oluşturdular.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belediyeler birliği başkanlık seçiminde AK Partili 10 belediye başkanının İmamoğlu’na oy verdiğine hem kamuoyunu hem AK Partilileri inandırdılar. AK Parti’den de aklı başında biri çıkıp işin aslını anlatmadı, bir kısmının morali bozuk, bir kısmı makam derdinde” ifadelerini kullandı

İŞİN ASLI BU AÇIKLAMADA

Şamil Tayyar, fonlu medya eliyle servis edilen kirli manipülasyonun altında yatan gerçeği şu sözlerle özetledi:

“Hadise şu:

Birliğin 864 delegesi var.

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Belediyeler Birliği Başkanı seçilirken 515 oy aldı.

CHP’nin delegesi 444. Dışarıdan 71 oy almış.

Malum, CHP seçime tek başına girmedi, DEM, İYİ Parti ve YRP ile ittifak yaptı, ortaklarından yönetime delege yazdı.

DEM’in 69, YRP’nin 17, İYİ Parti’nin 7 olmak üzere toplam 83 delegesi var.

Yani, ittifakın toplam oyu 527’dir. 4 bağımsız, 1’er SP ve TİP’li delegeleri dahil etmiyorum.

İmamoğlu 515 oy aldığına göre, ittifakın firesi 12’dir.”

ORTAKLARI EKREM’E OY VERMEDİ

“Başka bir ifadeyle, bırakın AK Parti’den oy gelmesini, İmamoğlu ittifak oylarının bile tamamını alamamıştır.

260 delegesi olan AK Parti’nin adayı Genç’in 250 oy alması, 10 başkanın veya belediye meclis üyesi delegenin İmamoğlu’na oy verdiği sonucunu doğurmaz.

Muhtemelen oylamaya katılmamış veya geçersiz oy kullanmış olabilirler.

Eğer İmamoğlu, ittifakın toplam oyu 527’den fazla oy alsaydı, her fazlalık AK Parti’den gelmiş sayılabilirdi. Doğruya doğru, yanlışa yanlış.