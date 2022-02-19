AK Partili Zengin’den sürpriz görüşmeler

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, Kahramanmaraş’ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiğini duyurdu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, “Kahramanmaraş’ta sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle bir araya geldik. Farklı alanlarda toplum yararına yürüttükleri faaliyetler ve projeleri ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulunduk. Toplantımıza katılan tüm temsilcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.