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Siyaset AK Partili Zengin’den sürpriz görüşmeler
Siyaset

AK Partili Zengin’den sürpriz görüşmeler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Kahramanmaraş’ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 19:57:00 -
AK Partili Zengin’den sürpriz görüşmeler

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, Kahramanmaraş’ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiğini duyurdu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, “Kahramanmaraş’ta sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle bir araya geldik. Farklı alanlarda toplum yararına yürüttükleri faaliyetler ve projeleri ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulunduk. Toplantımıza katılan tüm temsilcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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