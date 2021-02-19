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Siyaset AK Partili Zengin'den 'çıplak arama' yanıtı! O soruyu sordu
Siyaset

AK Partili Zengin'den 'çıplak arama' yanıtı! O soruyu sordu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" sözleriyle çıplak arama iddialarını reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 10:53:00 - 2021-02-19 10:58:21
AK Partili Zengin'den 'çıplak arama' yanıtı! O soruyu sordu

Meclis'te gündeme gelen çıplak arama iddialarına yanıt veren AK Partili Özlem Zengin, "Biliyoruz ki size ve o kadınlara bir aferin geldi" iddiasında bulundu. İddiaları sert bir dille reddeden Zengin, "O dediğiniz yerde böyle bir şey olmadı. Görüntülerle ispatlandı. Bakan Yardımcısı gitti ilan etti. Bu kurgusal bir harekettir." ifadelerini kullandı. 

"FETÖ'cülerin malzemesi değilim"

Özlem Zengin'in açıklamaları şöyle: Vakti zamanında bu başörtüsü yasakları varken, malum FETÖ'cülerin başındaki adam ne demişti, "Başörtüsü füruattır" demişti. Sonuna kadar baltalamıştı. Şimdi ne kadar hapishanedeki FETÖ'cü kadın varsa başörtüsü savunucusu olmuşlar. Ben AK Parti Grup Başkanvekiliyim, FETÖ'cülerin malzemesi değilim.

"Siz bunu yapmaya çalışıyorsunuz"

Demek isteniyor ki, bir sürü başörtülü kadına bu iğrençlik yapılıyor ve Özlem Zengin buna müsaade ediyor. Siz bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Bu yetmiyor, ne kadar yurt dışına kaçmış FETÖ'cü varsa, beni Twitter'dan etiketleyerek haber paylaşıyor.

"Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez"

Ben bir avukatım ve hukuk kaidelerinin ne olduğunu iyi bilirim. Bütün hukuki mevzuatın yanlış uygulaması olabilir, hayatın içinde vardır. Hukuka uygun olarak yapılmıyorsa ben itirazın karşısında sonuna kadar varım. O dediğiniz yerde böyle bir şey olmadı. Görüntülerle ispatlandı. Bakan Yardımcısı gitti ilan etti. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu kurgusal bir harekettir. Biliyoruz ki size bir aferin geldi.

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