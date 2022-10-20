AK Partili Yılmaz Tunç’tan yaralı madencilere ziyaret
TBMM AK Parti Grup Başkanvekil Yılmaz Tunç, Bartın’da yaşanan maden kazasında yaralanan madencileri ziyaret etti.
YENİ AKİT ANKARA
41 kişinin hayatını kaybettiği Bartın’da yaşanan maden faciasından yaralı olarak kurtulan ve İstanbul’da tedavi altına alınan madencilere TBMM AK Parti Grup Başkanvekil Yılmaz Tunç, ziyaret ederek acil şifalar diledi.
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Tunç, “Bartın #Amasra maden kazasında yaralanan madenci kardeşlerimizi tedavilerinin devam ettiği #İstanbul @camsakurasehir Hastanesi’nde ziyaret ettik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bir an önce sağlıklarına kavuşarak aramıza dönmeleri için dua ediyorum” dedi.