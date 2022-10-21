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Siyaset AK Partili Yılmaz Tunç’tan maden şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti
Siyaset

AK Partili Yılmaz Tunç’tan maden şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti

Maden kazsının yaşandığından hemen sonra Bartın’a gelen TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç hemşerilerini yalnız bırakmadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 17:45:00 -
AK Partili Yılmaz Tunç’tan maden şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti

YENİ AKİT  ANKARA

14 Ekim’de Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra İşletmesi'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madenci hayatını kaybetmesiyle Türkiye yasa boğuldu.

Maden kazası sonrası hükümet yararları sarmak için tüm imkânlarını seferber ederken, Maden kazsının yaşandığından hemen sonra Bartın’a gelen TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç hemşerilerini yalnız bırakmadı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden maden şehitleri ve yararlıların ailelerini yalnız bırakmayarak açılarına ortak olan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç taziye ziyaretlerini sürdürüyor. Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz Tunç, “Amasra'daki maden kazasında kaybettiğimiz hemşehrilerimiz;Fikret Kansız'ın Cumayanı, Gökhan Mercan'ın Makaracı, Soner Ak'ın İnciğez ve Şuayip Okul'un Çanakçılar Köyündeki ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk. Şehitlerimize Allah’tan rahmet,ailelerine sabır diliyorum” ifadelerini kulandı.

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