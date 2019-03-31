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AK Partili Yılmaz: “Seçimler demokrasinin şenlikleridir”

Memleketi Bingöl’de oyunu kullanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Seçimler demokrasinin şenlikleridir.

31 Mart 2019 Pazar 12:47
AK Partili Yılmaz: “Seçimler demokrasinin şenlikleridir”

Memleketi Bingöl’de oyunu kullanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Seçimler demokrasinin şenlikleridir. İnşallah bu anlayış içinde güzel ve huzurlu bir şekilde bu seçimi tamamlarız” dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, oyunu merkez 100’üncü Yıl İlköğretim Okulu’nda oyunu kullandı.1001 numaralı sandıkta oy kullanan Yılmaz, partililerde eşlik etti.


Oy kullanıp vatandaşlık görevini yaptığını belirte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Türkiye’de seçimlere alışık bir ülke, neredeyse 1 asırlık seçim tecrübesi olan bir ülke. Bugün de bir yerel seçime hep birlikte iştirak ediyoruz. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Demokrasinin en önemli günleri bugünler, seçimler. Vatandaş iradesini bugünlerde sandığa yansıtıyor. Ben öncelikle bu seçimlerde katılım oranının yüksek olmasını temenni ediyorum. Türkiye birçok demokratik ülkeye göre çok daha yüksek katılım oranlarına sahip bir ülke, bu seçimde de aynısının olmasını temenni ediyorum. Ne kadar çok katılım olursa vatandaşın iradesi o kadar güçlü bir şekilde sandığa yansımış olur" dedi.


Huzur ve güven içinde bir seçim geçmesini dileye Yılmaz, "Seçimler demokrasinin şenlikleridir. İnşallah bu anlayış içinde güzel ve huzurlu bir şekilde bu seçimi tamamlarız. Bir taraftan yargı denetimiyle diğer taraftan siyasi partilerin ve müşahitlerin denetimiyle sağlıklı bir şekilde seçim sonuçlandırılacaktır. Türkiye’de demokrasi güçlenerek yoluna devam ediyor, devam edecek inşallah. Bizler her zaman sandıktan çıkan neyse ona saygılı olduk, bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın iradesi kararı neyse başımızın, gözümüzün üstünde diyoruz. Bingölümüz için ülkemiz için vatandaşımızın kararını bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:47
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