AK Partili Yılmaz: "Belediye gençlerimizin emrinde olacak"

Gençlerin ivedilikle ülkenin iş gücüne katılması gerektiğini vurgulayan Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, gençler için belediyede özel bir birim kuracaklarını söyledi.

7’den 77’ye her yaştan Gaziemirli ile buluşan Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, tüm ziyaretlerinde gençlere yakından ilgileniyor. Gençleri dinleyen, gençlerle görüş alışverişinde bulunan başkan adayı Yılmaz, Türkiye’nin gücünü arttırmasının gençlerin ülkede sorumluluk almasıyla gerçekleşeceğini ifade ediyor.

Gaziemir’in yıldızını gençlerin parlatacağını vurgulayan Nazmi Yılmaz, "Gençler, sizler hepimizin yıldızı ve ikbal ışığısınız. Gaziemir’i asıl aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu bilerek çok çalışın. Gaziemir olarak sizden çok şey bekliyoruz. Bizler Gaziemir Belediyesi’nin tüm imkanlarını sizler için seferber etmeye hazırız" dedi.

Geleceğin teminatı gençlerin eğitiminin önemine vurgu yapan Yılmaz, "Batı bizden çok geriydi. Manada ve fikirde geriydi. Tarih buna şahittir. Bugün batı teknikteki üstünlüğü ile böbürleniyor ve gururlanıyor. Çok şükür son dönemde hükümetimizin yaptığı hamlelerle bilimde ve teknolojide mesafeler aldık. Savunma sanayimizdeki gelişmeler, insansız hava araçlarımız bizleri gururlandırıyor. Birilerini de incitiyor. Bu ilerleyiş, eğitimle, araştırmayla bilimin ışığında gerçekleşti. Bilimle, ilçemize ışık olmak isteyen gençlerimize buradan söz veriyorum. Belediye gençlerimizin emrinde olacak. Dershanemizle eğitimlerine katkı vereceğiz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize burs vereceğiz. Gaziemirli gençler en güzel eğitimleri alacaklar" şeklinde konuştu.

Eğitimli gençlerin işsiz olmasının toplumun bir ayıbı olduğunu belirten AK Partili Nazmi Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir genç mesleki eğitimini tamamlamış ise bir genç üniversite diplomasını almış ise önemli bir görevi yerine getirmiş demektir. Onlara iş bulmak konusunun komşusunun çevresindeki vatandaşların vatani görevidir. Bilgili gençlerimizin tecrübesizliği birlikte aşılabilir. Belediye olarak biz gençlerimizin iş ve aş sahibi olması için onlara özel hizmetlerimizi hayata geçireceğiz. Bir, belediyenizde bilgi bankası kuracağız. Talepte bulunan girişimcilerimize doğru bilgi vereceğiz. İki, belediye Genç Danışma Merkezi kuracağız. İşsiz gencimize talebine göre iş bulacağız. Üç, girişimci yetiştireceğiz. Patron olmak isteyen gençlerimizin elinden tutacağız. Dört, dezavantajlı gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlayacağız."