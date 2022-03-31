AK Partili yetkililerin gözü önünde Erdoğan düşmanlığı! Bunu da başardılar

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Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, ATO Congresium'da düzenlenen EKO İKLİM Zirvesi'ne; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, büyükelçiler, eski devlet başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da video ile mesaj gönderdiği zirve, CHP yandaşlarının siyaset aracına döndü.

Ödül verecek kimse kalmamış mıydı?

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşmasını yaptığı zirvede, Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'e "İklim Elçisi" ödülü verildi.

Erdoğan düşmanlığı için fırsatı kaçırmadı!

Ödülünü almak için kürsüye gelen Beren Saat, AK Partili yetkililerin gözlerinin içine baka baka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Beren Saat:

Kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde 'köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor' cevabını aldık.

Türkiye sanatta, sporda kan kaybetmeye başladı. Yetkin akademisyenler öğrencilerine erişemiyor, kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş, insanlarımız giderek kültürsüzleşmiş durumda.

Anadolu Ajansı zirvenin sesi oldu

İklim konulu bir zirvenin Cumhurbaşkanlığı Erdoğan düşmanlığına alet edilmesi tepkileri beraberinde getirirken, Anadolu Ajansı da düzenlenen zirvenin tanıtımını şöyle yaptı:

Anadolu Ajansı, EKO İklim Zirvesi'nin sesi oldu.

Öte yandan, ödülü CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından verilen Beren Saat'in sözleri, sosyal medyada "kadın hakkı" çığırtkanlarını da harekete geçirdi.

Zirveye katılan CHP yandaşı gazeteciler de aldıkları plaketleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.