AK Partili Yavuz'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala kararına tepki

Yeni Akit Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Osman Kavala davasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) havale etmesine dair "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala kararının tekrar AİHM'e sevki yönünde bir karar vermiş. Halen devam etmekte olan bir davaya müdahale niteliği taşıyan ve yargısal makamlar gibi davranarak yetkisini aşmak suretiyle verilen bu karar isabetli olmamıştır" ifadesini kullandı.

Siyasi mülahazalara dayalı!

Siyasi mülahazalara dayalı verilen böylesi bir kararın kabul edilemeyeceğini vurgulayan Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olan ülkemiz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan sorumluluklarının kesinlikle farkındadır. Ancak yargıya müdahale anlamına gelen bu türden yaklaşımları da kabul etmemiz mümkün değildir. Bu şekilde, belirli bir kararı teamüllere de uymadan, sürekli gündemde tutarak ülkemizi uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemekle itham etmek asla kabul edilemez. Siyasi mülahazalara dayalı böyle bir kararı reddediyoruz."