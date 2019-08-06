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AK Partili vekilden skandal sözler: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen bıyık diyaloğuna ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

06 Ağustos 2019 Salı 22:45

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın anlattığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen bıyık diyaloğunun görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ağar'ın, (haşa) "Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor" tepki çekti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen kısa süreli bir diyaloğu geçen günlerde haber olmuştu.

O diyalogda Ağar ile Erdoğan arasındaki dikkat çeken ifadeler görüntülerin ortaya çıkmasıyla anlaşıldı.

Skandal sözlere büyük tepki

Ağar'ın gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a geldi. Miting için ayakta bekliyoruz, protokol dizildi, tek tek tokalaştı, sıra bana geldi, şöyle yüzüme baktı gülüyor, ben niye gülüyor dedim tam o sıra, 'Evladım senin bıyıklar uzamıyor mu?' dedi. Bende, 'Efendim uzar dedim' yanağımı okşadı" diye konuştu.

Ağar'ın hikayeyi anlatırken, (haşa) "Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor" demesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

 

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 22:45
  1. Malatya
  2. Elazığ
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Zülfü Tolga Ağar

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan17 dk önce
    yeter ki insan allaha şirk koşmak istemesin mutlaka bir bahane bulur bu insandan da olur taştan ağaçtan da olur kabirden de olur inek ten de olur aydan güneşten yıldızdan da olur ateşten de olur paradan puldan makamdan kadından erkekten de olur şekil A da görüldüğü üzere RTE den de olur allaha emanet olun
  • EymanEyman25 dk önce
    Şimdi böyle dingillerin günahını Erdoğan'a yükleyecekler.
  • Aynı taş aynı hamamAynı taş aynı hamam25 dk önce
    Daha önce de birileri böyle şeyler söylemişti
  • hercaihercai26 dk önce
    S..ctrol git la yamuk! Baban ne yapti ki sen devamini getreceksin! Seni bu partiye alanlara da, neyse...! Biz Erdogan'i abimiz olarak seviyoruz. Sacmalama desek yerinde olur, tovbe Allahim.

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