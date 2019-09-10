0553 313 94 23

AK Parti’li vekilden HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

10 Eylül 2019 Salı 15:44
AK Parti’li vekilden HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.


Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere, 3 Ocak 2008’de bir dershanenin önünde PKK’lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eren Şahin’in annesi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da destek verdi. Ailelerle görüşen Eronat, siyasi kimliği ile değil, şehit annesi olarak desteğe katıldığını söyledi. Eronat, "Bazı duyumlar aldım, beni yanlarında görmek istiyorlarmış, bir şehit annesi ve evlat acısı yaşamış anne olarak evlatlarını kaybetmiş ve kaptırmış anneleri acısını yakinen bildiğim için onlarla bir selamlaşmaya geldim" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan’da kolera salgını
    1. Sudan’da kolera salgını
    2. DAGC’den Başkan Sekmen’e ziyaret
    3. İYİ Parti'yi karıştıran kavga! 'Önce..
    4. Akbulut: "Patent ve marka konusundaki..
    5. Bağ evinde cinayet
    6. Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta aşure..
    7. Yüksek şeker nedir? Yüksek şekerin..
    8. Yabancı sporcular Managat’ın gururu..
    9. ESO yeni üye sanayicileri ile istişare..
    10. Esed rejimi İdlib'de sivil..
    11. Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın..
    12. GÜNCELLEME 3 - Kartal'da silahlı saldırı
    13. Diyanet ve Milli Eğitim personeliyle..
    14. Beyaz Sirke Nedir? Beyaz sirke nasıl..
    15. Otomobilin klimasına uyuşturucu..
    16. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    17. Anadolu Adliyesi’ndeki silahlı saldırı..
    18. Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon..
    19. Adıyaman Belediyeler birliği..
    20. Türkiye’nin ilk Maden Kurtarma..
    21. Paraya para demiyorlar! Satışlar daha..
    22. Denizli Basket 2 hazırlık maçı yapacak
    23. Mevlüt Çavuşoğlu’nun kritik bölgeye..
    24. AK Parti’li vekilden HDP önünde eylem..
    25. Golfün yıldızı Ataşehir oldu
    26. Demir, İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki..
    27. İklim değişikliğine uyum sağlamak için..
    28. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    29. KONSEM Etüt Merkezi’nde yeni eğitim..
    30. TCMB döviz kurları
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!