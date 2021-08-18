AK Partili vekil paylaştı, "Türkiye'de mühendis olacağıma ABD'de kasiyer olurum" diyenler kudurdu
AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel'in paylaşımı "Türkiye'de mühendis olacağıma ABD'de kasiyer olurum" diyenleri kudurttu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile Afgan mülteciler konusunda gizli anlaşma yapıldığına dair iddialar hakkında ABD Büyükelçiliği'nden bir açıklama geldi.
İddiaların yalanlandığı açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister" ifadelerine yer verildi.
ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasına tepki gösteren sosyal medya provokatörlerine AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, anında şamarı vurdu.
"Türkiye'de mühendis olacağıma ABD'de kasiyer olurum" diyenleri adeta kudurtan bir paylaşım yapan Özel'in paylaşımı şu şekilde:
"ABD Büyükelçiliği, bu tweetin altına doluşup kendilerine yalancı diyen McDonald's kasiyer adaylarına vize vermemeli. Bırakın mühendis kalsınlar."
Fondaş medya çarpıtınca paylaşımını sildi
"Türkiye'de mühendis olacağıma ABD'de kasiyer olurum" diyenleri kurdutan Abdulkadir Özel'in paylaşımı fondaş medya tarafından çarpıltıldı.
Özel, muhaliflerin beslediği trollerin başlattığı yalan dolu algısı sonrası paylaşımını sildi.