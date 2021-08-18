  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Putin'den Afganistan teması
Gazeteci Emre Erciş'e yapılan silahlı saldırıda sıcak gelişme
Boris Johnson için karantina önerisi
Demba Ba ayrıldı! Sadece 47 dakika sürdü
Gündem AK Partili vekil paylaştı, "Türkiye'de mühendis olacağıma ABD'de kasiyer olurum" diyenler kudurdu
Gündem

AK Partili vekil paylaştı, "Türkiye'de mühendis olacağıma ABD'de kasiyer olurum" diyenler kudurdu

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel'in paylaşımı "Türkiye'de mühendis olacağıma ABD'de kasiyer olurum" diyenleri kudurttu.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 19:14:00 -
AK Partili vekil paylaştı, "Türkiye'de mühendis olacağıma ABD'de kasiyer olurum" diyenler kudurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile Afgan mülteciler konusunda gizli anlaşma yapıldığına dair iddialar hakkında ABD Büyükelçiliği'nden bir açıklama geldi.

İddiaların yalanlandığı açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister" ifadelerine yer verildi.

ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasına tepki gösteren sosyal medya provokatörlerine AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, anında şamarı vurdu.

"Türkiye'de mühendis olacağıma ABD'de kasiyer olurum" diyenleri adeta kudurtan bir paylaşım yapan Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"ABD Büyükelçiliği, bu tweetin altına doluşup kendilerine yalancı diyen McDonald's kasiyer adaylarına vize vermemeli. Bırakın mühendis kalsınlar."

Fondaş medya çarpıtınca paylaşımını sildi

"Türkiye'de mühendis olacağıma ABD'de kasiyer olurum" diyenleri kurdutan Abdulkadir Özel'in paylaşımı fondaş medya tarafından çarpıltıldı.

Özel, muhaliflerin beslediği trollerin başlattığı yalan dolu algısı sonrası paylaşımını sildi. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay