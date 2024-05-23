  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Partili vekil konuştu CHP'liler alındı! İlk kez içmekten utandılar
Siyaset

AK Partili vekil konuştu CHP'liler alındı! İlk kez içmekten utandılar

Yeniakit Publisher
2024-05-23 21:03:00 - 2024-05-23 21:18:23

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın alkole ilişkin sözlerine alınan CHP'li vekiller TBMM'de verdikleri tepkiyle ilk kez içmekten utandı.

TBMM Genel Kurulu'nda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren görüşmeler sırasında ilginç anlar yaşandı.

Muhalefetin hükümet tarafına yönelik sataşmalarını eleştiren AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Bu gruplar çıkıyor AK Parti sıralarına dönüyor, birçoğu da kafayı çekip, bizim arkadaşlarımıza hakaret ediyor. Ağzına gelenleri söylüyor. Biz burada adabında bir cevap veriyoruz kalkıp bize 'saçma sapan' diye cevap veriyorsunuz, olacak şey mi? Biz yaralıyız evet, milletimize hizmet etmek için dertliyiz. Biz sadece susuyoruz, edebimizden" ifadelerini kullandı.

CHP'liler içmekten utandı!

AK Partili vekilin alkolle ilgili sözlerini üzerine alan CHP'li vekiller Meclis'te çığırtkanlık yaptı. Alkol kullanmayı 'marifet' sanıp koltuğu devraldıkları belediyelerde de gençleri alkole özendirici mekanlar açan CHP'liler ilk kez içkiden utandı.

Meclis sıralarından ayaklanan CHP'liler adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir, “Burada birilerini bilerek itham ediyorsa çıksın söylesin yoksa özür dilesin uyarı cezası verin bunun üzerine Meclis çalışmaya devam edemez. Yoksa kapatırız bu Meclis’i” dedi.

Müslümanları hedef alan dizinin oyuncularına bak! Biri uyuşturucu alırken yakalanır diğeri alkollü araç kullanırken…
Müslümanları hedef alan dizinin oyuncularına bak! Biri uyuşturucu alırken yakalanır diğeri alkollü araç kullanırken…

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Müslümanları hedef alan dizinin oyuncularına bak! Biri uyuşturucu alırken yakalanır diğeri alkollü araç kullanırken…

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Reisi mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Reisi mesajı

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Reisi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun alkollü Roma gezisine tepki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun alkollü Roma gezisine tepki!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun alkollü Roma gezisine tepki!

Yasa tasarısı TBMM'ye sunulacak! Masadaki formüllerden birisi 'uyutma'
Yasa tasarısı TBMM'ye sunulacak! Masadaki formüllerden birisi 'uyutma'

Gündem

Yasa tasarısı TBMM'ye sunulacak! Masadaki formüllerden birisi 'uyutma'

Alkol bataklığını CHP besliyor
Alkol bataklığını CHP besliyor

Gündem

Alkol bataklığını CHP besliyor

TBMM'de tasarruf dönemi! Yeni uygulamalar devreye alınıyor
TBMM'de tasarruf dönemi! Yeni uygulamalar devreye alınıyor

Gündem

TBMM'de tasarruf dönemi! Yeni uygulamalar devreye alınıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23