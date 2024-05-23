AK Partili vekil konuştu CHP'liler alındı! İlk kez içmekten utandılar

TBMM Genel Kurulu'nda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren görüşmeler sırasında ilginç anlar yaşandı.

Muhalefetin hükümet tarafına yönelik sataşmalarını eleştiren AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Bu gruplar çıkıyor AK Parti sıralarına dönüyor, birçoğu da kafayı çekip, bizim arkadaşlarımıza hakaret ediyor. Ağzına gelenleri söylüyor. Biz burada adabında bir cevap veriyoruz kalkıp bize 'saçma sapan' diye cevap veriyorsunuz, olacak şey mi? Biz yaralıyız evet, milletimize hizmet etmek için dertliyiz. Biz sadece susuyoruz, edebimizden" ifadelerini kullandı.

CHP'liler içmekten utandı!

AK Partili vekilin alkolle ilgili sözlerini üzerine alan CHP'li vekiller Meclis'te çığırtkanlık yaptı. Alkol kullanmayı 'marifet' sanıp koltuğu devraldıkları belediyelerde de gençleri alkole özendirici mekanlar açan CHP'liler ilk kez içkiden utandı.

Meclis sıralarından ayaklanan CHP'liler adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir, “Burada birilerini bilerek itham ediyorsa çıksın söylesin yoksa özür dilesin uyarı cezası verin bunun üzerine Meclis çalışmaya devam edemez. Yoksa kapatırız bu Meclis’i” dedi.