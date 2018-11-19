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AK Partili vekil Bak, NATO PA Başkan Yardımcısı seçildi

Kanada’nın Halifax şehrinde yapılan NATO Parlamenter Asamblesi Yıllık Genel Kurulunda yapılan seçimde NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak NATO PA Başkan Yardımcısı seçildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:54
AK Partili vekil Bak, NATO PA Başkan Yardımcısı seçildi

Yapılan basın açıklamasında, "16-19 Kasım tarihlerinde Kanada’nın Halifax şehrinde gerçekleştirilmekte olan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Yıllık Genel Kurulunda yapılan seçimde NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve Rize Milletvekili Sayın Osman Aşkın BAK NATO PA Başkan Yardımcısı seçilmiştir." denildi.

Açıklamada, "1955’ten bu yana NATO üyesi ülkelerin parlamento üyelerinin savunma ve güvenlikle ilgili hususları konuştuğu bir meclis görevi üstlenen NATO Parlamenter Asamblesi, çalışma ve faaliyetleriyle, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini etkileyen kilit meseleler hakkında parlamenter farkındalığı arttırmayı ve kolektif savunma üzerinde parlamenter denetimi desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu işleviyle en önemli parlamenter asamblelerden biri olan NATO PA ayrıca İttifak politikalarına yön verebilme kapasitesi ile ön plana çıkmaktadır. Tüm ittifak üyelerinin yer aldığı ve İttifak politikalarını etkileme potansiyeline sahip NATO Parlamenter Asamblesinin en üst karar organı olan Başkanlık Divanında Türkiye’nin Sayın Osman Aşkın BAK tarafından Başkan Yardımcılığı seviyesinde temsil edilecek olması ülkemizin uluslararası karar alma mekanizmalarında giderek artan rolüne önemli bir örnek teşkil etmiştir. Sayın BAK hem Muhafazakar Grup Toplantısında hem de Genel Kurulda diğer tüm müttefiklerin ve NATO üyesi ülkelerin delegasyonlarının büyük desteğiyle Başkan Yardımcısı seçilmiştir. Başkanlık Divanında  Sayın BAK ile birlikte, İngiliz Amerikan, Hollandalı ve Portekizli üyeler görev alacaktır." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 20:54
  1. Rize
  2. NATO

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