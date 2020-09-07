AK Parti'li ve CHP'li belediyelerin güzellik şakalaşması vatandaşları gülümsetti

AK Parti'li ve CHP'li bazı belediyelerin Twitter hesapları, sahip oldukları manzara konusunda insanları gülümseten bir rekabete giriştiler.

Akımı başlatan ise CHP'li Sarıyer Belediyesi oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yer aldığı bir manzaraya "Neyim ben, dünyanın en güzel manzarasına sahip ilçe belediyesi mi?" notunu düşen Sarıyer Belediyesi'ne cevap ise AK Parti'li Üsküdar Belediyesi'nden geldi.

Kız Kulesi'nin ve İstanbul Boğazı'nın yer aldığı manzara paylaşan Üsküdar Belediyesi, verdiği cevapta "Kendine gel, sen kendine kendine gel..." notunu düştü.

Çok geçmeden bu akıma CHP'li Marmaris Belediyesi de dahil oldu. "Sevgili @SariyerBelediye, seni üzmek istemeyiz de manzara deyince akla Marmaris gelir." notunu düşen belediye, beldeye ait manzara fotoğrafları paylaştı.

Marmaris Belediyesi'nin ve Sarıyer Belediyesi'ne kayıtsız kalamayan Fethiye Belediyesi de, "Memleketimizin her yanı apayrı güzel ama, dünyada bundan daha iyi manzara yok..." notunu düşerek Ölüdeniz manzarasının yer aldığı paylaşımda bulundu.

Bütün bu paylaşımlar üzerine bir cevap da AK Parti'li Beykoz Belediyesi'nden geldi. Sarıyer Belediyesi'nin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yer aldığı manzaraya atıfta bulunan Beykoz Belediyesi, "Manzara Beykoz olunca tabii. İyi seyirler komşu:)" ifadelerini kullandı.

Paylaşımlara kayıtsız kalamayan Şile Belediyesi de bir cevapta bulundu. "Yapmayın böyle şeyler." notunu düşen belediye, ilçede bulunan doğal güzelliklerin ve mimari yapıların yer aldığı manzara fotoğrafları paylaştı.

İnsanların içini ısıtan, yüzlerde gülümseme meydana getiren güzellik şakalaşmasına daha bir çok belediye katılırken, bu tatlı rekabet sosyal medya takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.