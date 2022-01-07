AK Partili Usta’dan Kazakistan değerlendirmesi!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Kazakistan’da yaşanan olaya ilişkin, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
Kazakistan, LPG fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor.
Kazakistan’da yaşanan olaya ilişkin, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Kazakistan’da yaşanan olayların daha fazla büyümemesi, can kayıpları yaşanmaması, ülkenin barış ve istikrarına zarar vermeden sonlanması en büyük arzumuzdur. Türkiye olarak Kazakistan ile dayanışmamız daimdir” dedi.