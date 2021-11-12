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Siyaset AK Partili Ünal CHP'nin trol ordusunun sayısını açıkladı
Siyaset

AK Partili Ünal CHP'nin trol ordusunun sayısını açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, katıldığı canlı yayında CHP'nin trol ordusunun sayısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 02:03:00 - 2021-11-12 02:09:11

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Twitter'daki trollerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Ünal'ın açıklamaları:

"CHP'nin 250 bin trol hesabı var"

4 yıl Tanıtım Medya Başkanlığı yaptım. Bizim sosyal medya çalışmalarımızı AK Parti teşkilatları yapmaktadır. CHP'nin 250 bin trol hesabı olduğunu biliyoruz. Twitter Stanford Üniversitesi'ne bir rapor hazırlattı. Raporu hazırlayanların kimliklerini deşifre ettik. O analizlere baktığımızda 7 bin 500 trol hesabın AK Parti'ye ait olmadığını ortaya çıkardık.

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