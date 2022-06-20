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Gündem AK Partili Turan: HDP’ye Savunma Bakanlığını mı vereceksiniz?
Gündem

AK Partili Turan: HDP’ye Savunma Bakanlığını mı vereceksiniz?

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan HDP ve Sezgin Tanrıkulu hakkında yaptığı açıklamada CHP'ye seslenerek, 'HDP'ye hangi bakanlığı vereceksiniz.' diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 22:54:00 -

A Haber'e konuşan Turan, "Sezgin Tanrıkulu'nu tebrik ediyorum. Şimdiye kadar hep ifade etmiştir ki, şu anki CHP ile Atatürk'ün kurduğu CHP ile hiç bir alakası yok. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si ile, tarihteki CHP'nin sadece isim benzerliği kaldı. Aslında bu bir travmadır. HDP'ye hangi bakanlığı vereceksiniz. Savunma Bakanlığı'nı mı, İçişleri Bakanlığı'nı mı? Aslında bu itiraf, bu ifade tamamen CHP'nin olası bir iktidarında terörle mücadele etmeyeceğinin de itirafıdır" ifadelerini kullandı.

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