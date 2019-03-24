AK Parti’li Tomakin: “Yazıcıoğlu yaşasaydı Cumhur İttifakı ile beraber olur ülkesinin bekası için çalışırdı”

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 10. yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Tomakin, mesajında Türk siyasi hayatının ender yetiştirdiği bir devlet adamı olan merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun ‘Ben namlusunu milletine çeviren tanka selam durmam’ dik duruşunu hatırlattı. Tomakin, “Bu sözü her zaman her yerde söylemiş, hakkı hakikati, doğruyu, milli birlik ve beraberliği vurgulayarak ülkenin bekasının devamı için var gücü ile milletine anlatmak için yine böyle bir yerel seçim arifesinde şehadet şerbetini içmiştir” dedi.

Başkan Tomakin, “Yiğit adam yaşasaydı 15 Temmuz’daki hain FETÖ’ye ilk sert mesajı o verir onun sözü ile hainler hizaya gelirdi. Merhum lider yaşasaydı Cumhur ittifakı ile beraber olur, ülkesinin bekası için var gücü ile çalışırdı. Biz ondan hep razı olduk, Allah ’da ondan razı olsun. Onu çok özlüyor ve çok arıyoruz. Sen bir kar tanesi olsam Mekke’ye düşmek isterdim derdin. Mekke’nin gözbebeği ümmetin lideri ve peygamberimiz Muhammmed Mustafa (sallallahü aleyhi vesselam) efendimize komşu eylesin”