AK Partili Tin, yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi

YENİ AKİT ANKARA

TBMM Genel Kurulunda Emekli ve memur zammı, vadeli hesaplara döviz kuru desteği, BES’te devlet katkısının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılması, kademeli doğal gaz satışı, TL üzerinden yapılan sözleşmelere ek fiyat farkı ödenmesi ile emekli aylıklarının sınırının en az 2 bin 500 lira olmasını sağlayan kanun teklifinin yasalaştığını duyurdu.

“Devlet katkısı yüzde 30'a çıkarıldı”

Kabul edilen düzenleme ile BES’te devlet katkısının yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltildiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “. Bireysel emeklilik sistemine devlet desteği sağlayarak emeklilik alanında yapılan bu reformu güçlü bir yapıyla ayağa kaldırmıştık. Şimdi ise daha da güçlendiriyor ve devlet katkısını yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltiyoruz” şeklinde konuştu.

“Finansal istikrara katkı sağlayacak”

Düzenleme ile TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin hükümlerin netleştiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Finansal istikrara katkı sağlamak için adımlar atıyoruz. Düzenleme bu manada büyük önem taşıyor. 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 arasında açılan TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı koruyoruz” dedi.

“Kademeli doğla gaz satışı yapılabilecek”

BOTAŞ’ın kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulayabilmesinin önünün açıldığını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazlı kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulamaya alınıyor. Enerji verimliliğini artırmak gayesi taşıyan bu uygulama bakanlığın görüşü alınarak uygulanabilecek” şeklinde konuştu.

“Asgari 2 BİN 500 TL olacak”

Düzenlemenin emekli ve memurları da yakından ilgilendirdiğine dikkati çeken Milletvekili Şahin Tin; “Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1.500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2022 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenleme kapsamında 2.500 liraya yükseltildi. Ayrıca kamu görevlilerine ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan düzenleme de yapıldı” diye konuştu.

“Yüzde 19 olarak uygulanacak”

Kurumlar vergisi kanununda da değişikliğe gidildiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Üreticinin ve ihracatın desteklenmesi amacıyla sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puanlık indirimle yüzde 20 yerine yüzde 19 olarak uygulanacak” dedi.