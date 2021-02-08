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Gündem AK Partili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'hizmet' yalanını patlattı
Gündem

AK Partili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'hizmet' yalanını patlattı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hizmetlerinin engellendiğine dair algısı İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu tarafından rakamlarla yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 19:45:00 -
AK Partili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'hizmet' yalanını patlattı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB yönetiminin 'engelleniyoruz' iddialarını yalanladı.

Tevfik Göksu rakamlarla açıkladı

“Geçmiş dönemde bu meclise gelen her şeyi engellemeye çalışanlar şimdi çıkmış boş yere yaygara yapıyorlar” diyen Göksu, CHP’nin engellemelerini istatistiklerle şöyle aktardı:

“2016-2017-2018 meclise gelen toplam dosya sayısı; 6504. CHP’nin hayır dediği dosya sayısı; 1871. Hayır oranı yüzde 29. Bu CHP neye hayır dedi biliyor musunuz? İstavşaklara, yollara, sosyal yardımlara, anbul’a yapmak istediğimiz metrolara, kkültür-sanat yatırımlarına, spor salonlarına. Peki buna karşılık bizim onay vermediğimiz dosya oranı nedir? Sizin göreve geldiğinizden 2020 Aralık ayı sonuna kadar gerçekleşen rakamlar şunlar: Meclise gelen dosya sayısı; 2.179. Bizim uygun görmediğimiz dosya sayısı; 60. Hayır oranı yüzde 2.

Biz neye hayır dedik biliyor musunuz? Albatros Ormanı’nı peşkeş çekmenize hayır dedik. İstanbullunun suyuna fahiş zamlar yapmanıza hayır dedik. İBB bünyesinde LGBT birimi kurulmasına hayır dedik.”

Hükümet hiçbir engelleme yapmadı

Hükümetin de hiçbir engelleme yapmadığını ifade eden Göksu, “2020 senesi için merkezi hükümetten beklediğiniz gelirin gerçekleşme oranı yüzde 114.2. Yani siz 15.7 milyar TL beklerken, hükümetimiz size 17.9 milyar TL göndermiş. Ya hu sizde hiç vicdan ve insaf yok mu? Nasıl bu kadar rahat yalan söylüyorsunuz? Bu hangi psikolojinin ürünüdür bilemiyorum. Sizin bu haliniz, siyasetin değil tıbbın konusudur” şeklinde konuştu.

 

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