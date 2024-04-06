AK Partili Süleyman amcadan Türkiye’yi sallayan sözler! “Şeytan bunların kulağına fısıldadı”
AK Parti lehine yaptığı açıklamalarıyla tanından ve sosyal medyada “Süleyman amca” namıyla meşhur olan Süleyman Çakır, 31 Mart seçimlerine dair gündem olan açıklamalarda bulundu.
31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından akıllarda Yeniden Refah Partisi’nin CHP lehine Müslüman oylarını bölmesi kaldı.
Sokak röportajları yapan ekiplerin de gündeminde Yeniden Refah’ın tutumu vardı.
Bir sokak röportajında, AK Parti’ye olan sevgisiyle tanınan Süleyman Çakır yer aldı. Çakır’a Yeniden Refah’ın ittifakta yer almadan seçime girmesi soruldu.
Çakır şunları söyledi:
“Yeniden Refah yanlış yaptı. Şeytan bunların kulaklarına fısıldadı. Allah ne buyuruyor; birleşin, bölünmeyin.”
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