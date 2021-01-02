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Siyaset AK Partili Öznur Çalık’tan Meral Akşener'i terletecek sorular
Siyaset

AK Partili Öznur Çalık’tan Meral Akşener'i terletecek sorular

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kadınlar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki göstererek, "CHP’deki taciz ve tecavüz skandallarına neden sesiniz çıkmadı?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 15:23:00 -
AK Partili Öznur Çalık’tan Meral Akşener'i terletecek sorular

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kadınlar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstererek, "CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına neden sesiniz çıkmadı?" diye sordu.

Milletvekili Çalık, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çalık, "Meral hanım, Parti içindeki taciz ve tecavüzleri örtbas etmeye çalışan, kızı katledilen acılı bir babaya "davadan vazgeç" diyen, askerimize "satılık", Ayasofya'nın açılmasına "felaket", sanatçımıza "yalaka", öğretmenimize "iradesini pazarlayan" türbanlı hakime "tarafsız olamaz" diyen CHP ve şürekası ile yol yürüyen sizsiniz" dedi.

"Son 18 yılda kadınlarımıza yönelik devrim niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirildi"

Çalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Türkiye'de kadın hakları ve kadınların statüsüne yönelik olarak ciddi adımlar atıldığını belirterek, "Son 18 yılda kadınlarımıza yönelik devrim niteliğinde anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirildi. 2003'te Aile Mahkemeleri kuruldu. Aile içi problemlerin, evli hakimler tarafından ihtisas mahkemelerinde görülmesini sağlandı. İş Kanunu'nda yapılan düzenleme ile "eşit işe eşit ücret" ilkesi kabul edildi. 2010'da Anayasa'ya "pozitif ayrımcılık" ilkesi getirildi. Siyasette kadın temsiline oldukça önem verildi. 27.dönemde TBMM'deki 101 kadın milletvekilinden 54'ü AK Partimizde. CHP'de 17, İYİ Parti'de ise sadece 2 kadın milletvekili vardır" ifadesinde bulundu.

"Kamuda başörtüsü yasağını kaldırdı"

Cumhuriyet tarihinin kara bir lekesi olan başörtü yasağının AK Parti döneminde tarihe gömüldüğüne dikkat çeken Çalık, "Devrim niteliğindeki kararla kadınlar ilk kez kılık kıyafetinden dolayı hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan bakan, milletvekili, doktor, öğretmen, polis ve subay olma hakkına kavuştu. Kadın istihdamı arttırıldı. Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) dahil kadınlara her alanda destek verildi. Türkiye bugün kadın hakları konusunda kendi tarihinin en ileri seviyesindeyse bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza borçluyuz" dedi.

 

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Yorumlar

köylü

Doğru söze ne denir?
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Eren

Meral’de bu yüz varken kolay kolay terlemez. Yüz değil adeta .. terlik.
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