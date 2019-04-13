AK Parti’li Özkan’dan bir günde 4 ilçeye ziyaret

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, bir gün içerisinde Gölmarmara, Ahmetli, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerini ziyaret etti. Özkan, 31 Mart seçimlerini kazanan belediye başkanlarına ’hayırlı olsun’ temennisinde bulundu ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, 31 Mart yerel seçimlerinden başarılı bir sonuç alarak zafer elde eden ilçe belediye başkanlarını makamlarında ziyaret etti. Hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Mehmet Ali Özkan’a AK Parti İl Başkan Yardımcıları Cemal Alat ve İsa Yavaş da eşlik etti. Milletvekili Özkan’ın ilk durağı Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz oldu. Milletvekili Özkan daha sonra Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan’ı makamında ziyaret etti ve ardından Turgutlu ilçesine geçerek, Ensar Vakfı’nın Turgutlu Şubesi 15 Temmuz Kitap Kahvesinin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’yi ziyaret eden Milletvekili Özkan, burada yaptığı açıklamada birlik beraberlik mesajı verdi. Milletvekili Özkan, "Bugün geçtiğimiz 5 yıl boyunca başarılı işlere imza atmış her biri birbirinden değerli belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Başkanlarımızın yeni atılım dönemindeki projelerini dinledik. Manisa her türlü vizyonuyla ele alınarak marka bir kent haline dönüştürülecektir.Milletvekillerimizle Manisa’ya hizmetlerin kesintisiz, aksamaması için Ankara’da gerekirse bakanlıkların kapısını aşındıracağız . Manisalı hemşehrilerimiz herşeyin en iyisine, en güzeline layıktır. Benim hiç şüphem yoktur ki, Belediye Başkanlarımız Manisa’yı en iyi şekilde imar ve ihya edecektir. Ben bugün ziyaret ettiğim ve daha önce ziyaretlerinde bulunduğum tüm başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.