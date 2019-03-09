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AK Parti’li Özhaseki ve Veysel Tiryaki GİMAT’ta esnafla buluştu

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, GİMAT’ta gıda toptancılarıyla bir araya geldi.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:07
AK Parti’li Özhaseki ve Veysel Tiryaki GİMAT’ta esnafla buluştu

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, GİMAT’ta gıda toptancılarıyla bir araya geldi. Özhaseki, “Ticaret artık değişiyor. e-ticaret diye bir şey gelişti, artık Çin’den bir ürün sipariş ediyorsun evine, kapının önüne kadar 2-3 günde geliyor. Yeniliklere ayak uydurmamız lazım, çağı yakalayabilmemiz lazım” dedi.


Gıda ihtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği (GİMAT) Toplantı Salonu’nda esnafla bir araya gelen Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, GİMAT’ın sorunları ve değişen ticaret anlayışıyla ilgili konuştu. Özhaseki’ye Yenimahalle Belediyesi Başkan adayı Veysel Tiryaki eşlik etti.


Ailesinde neredeyse herkesin esnaflıkla ilgilendiğini belirten Özhaseki, “Babam esnaftı, dedem esnaftı, ailemde memur var mı bilmiyorum. Esnaflık ayrı bir kültür. Akıl neye eriyorsa, güç neye yetiyorsa çalışılır. Akşam da elhamdülillah der dükkan kapatılır. Bizim geleneklerimizde ahilik anlayışı var. Bu kültür fark etmesek de 800 yıldır bizimle birlikte sürüp gidiyor. Esnaflar, vatanını seven insanlardır ama en korunmasız grupta yine esnaflardır. Memurların 657’si var işçilerin sendikası var ama esnafların böyle bir korunağı yok. Esnafları da devlet kurumları korumalı. Artık AVM’ler dükkan kapatmaya başladı. Ticaret artık değişiyor. e-ticaret diye bir şey gelişti, artık Çin’den bir ürün sipariş ediyorsun evine, kapının önüne kadar 2-3 günde geliyor. Yeniliklere ayak uydurmamız lazım, çağı yakalayabilmemiz lazım. Bu sadece ticaret için değil her konuda böyle. 20 yıl önceki belediyecilikle bugün ki belediyecilik arasında dağlar kadar fark var. Eskiden belediyecilik; su getirdim, yol yaptırdım demekle sınırlıydı. Şimdi ise durum farklı. Öğrenciliğim sırasında Altındağ bir köydü, bir de şimdi görün insanlar Tunalıya gitmiyor artık. Veysel beyin döneminde yapılan Altındağ’a gezmeye, görmeye gidiyorlar” ifadelerini kullandı.


Rastgele şehirleşmenin mümkün olmadığının altını çizen Özhaseki, "Belediyeciliğimin ilk yıllarında alt yapı, üst yapı tüm gereksinimleri hallettim. Devamında sosyal belediyecilik alanında çalışmalar yaptım ama bununla da bitmedi artık projeler üretmeye başladım. Bulunduğun şehrin adını koyacaksın; hayvancılık, ticaret, turizm şehri diye ismi olacak bulunduğunuz ilin projelerinizi de buna göre üreteceksiniz. Şehirleşmeyi, şehriniz ismine göre planlayacaksınız. Şimdi farz edelim şehir dışından bir yakınınız, akrabanız sizi ziyaret etmek istedi. Bu kişiyi nereye götürürsünüz. Ankara’da görülebilecek iki yer var. Bunlardan ilki Hacı Bayram Camii, ikincisi de Anıtkabir. Peki bunlardan başka Ankara’da görülecek yer yok mu? Elbette var Ankara Kalesi’nden başlayarak; Ulus’tan, Kızılay’dan geçen Atakule’ye varan bir kültür yolu yapmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



"Ama rakibim Mansur Yavaş’ın açıkladığı elle tutulur bir proje yok"


Öğrencilik yıllarındaki belediyecilik anlayışıyla günümüz belediyeciliğini kıyaslayan Özhaseki, “Geçmişte kim ne yaptıysa yapmış. Geçmişi kurcalamak olmaz. Geçmişte eğer belediye başkanları iyi şeyler yaptıysa Allah razı olsun, kötü işlere imza atmışsa Allah onu yargılar. Ama rakibime baktığımda henüz bir planı, projesi yok. Ben projelerimi açıklarken zannettim ki herkes projelerini açıklayacak, Ankara’da projeler yarışacak. Ama rakibim Mansur Yavaş’ın açıkladığı elle tutulur bir proje yok. Televizyoncuları, gazetecileri sıkıştırdım. Rakibime projelerini sormalarını istedim. Bunun karşılında; su faturalarında indirim olacağına dair bir proje açıkladı. Bugünden itibaren Ankara’ya Gerede’den Memba suyu getiriyoruz. Mustafa Tuna kardeşimle birlikte zaten su faturalarında yüzde 30 indirim uyguladık. O zaman rakibimin 5 yıl boyunca yapacağı ne kaldı. Sizler sağduyu sahibi insanlarsınız. Eğer sizin de gönlünüze, aklınıza yattıysa desteğinizi bekliyorum, aksi takdirde de nasibimiz buymuş derim” dedi.


GİMAT’ta düzenlenen toplantıya katılan Yenimahalle Belediyesi Başkan adayı Veysel Tiryaki, rakibinin Yenimahalle’de sevilen bir isim olduğunu ve seçimin zor gibi görünse de kazanacağına inandığını söyledi. Tiryaki, "Altındağ’dan ayrılıp, Yenimahalleliyle buluştuk artık. Belediyelerde de çok ciddi bir dönüşüm, değişim yaşanıyor. Borç içinde aldığım Altındağ Belediyesini kasası dolu olarak bırakıyorum. Kimseyi karalamadan bir seçim kampanyası yürütüyorum. Belediyenin kör kuruşunu sizden topladığım için size harcayacağımın garantisini veriyorum. Yenimahalle’de seçilmem zor gibi görünse de sayın Cumhurbaşkanımız ve Mehmet Özhaseki beni Yenimahalle’ye uygun gördü. Hayatım boyunca inanmadığım bir şey söylemedim. Tüm samimiyetimle söylüyorum Mevla nasip ederse; Ankara’nın birçok probleminin kavgasız gürültüsüz çözüleceğine inanıyorum. Ankara için ne hayırlıysa o olsun diyor, destek ve duanızı bekliyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:07
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