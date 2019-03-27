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AK Partili Özhaseki: “Türkiye’de milyonlarca konut yıkılıp yeniden yapılmalı”

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “Türkiye’de milyonlarca konut yıkılıp yeniden yapılmalı” dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:34
AK Partili Özhaseki: “Türkiye’de milyonlarca konut yıkılıp yeniden yapılmalı”

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “Türkiye’de milyonlarca konut yıkılıp yeniden yapılmalı” dedi.


MHP Mamak İlçe Başkanlığının organizasyonunda müteahhitlerle bir araya gelen Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, inşaat sektöründe yaşanan sıkıntıların farkında olduğunu ve 5 sene boyunca Ankara’yı güzelleştirmek için elinden geleni yapacağını vurguladı. Ömrünün belediyecilikle geçtiğini ifade eden Özhaseki, “21 yıl boyunca hayatım hizmetle geçti. Rahmetli babamdan bir dönem için izin istedim. Fakat oyumuz yüzde 70’lere çıkınca havaya girdik, 5 dönem belediyecilik yaptık. Göreve geldiğimde belediyelerin ihalelerine yalnızca mafyalar giriyor. Belediyeyi hangi partiden devraldığımı söylememe gerek var mı? Bir belediye başkanı ufukluysa, geleceğe dönük yatırımlar yapıyorsa o şehrin önü açık. Eğer başa gelen belediye başkanı işi bilmiyorsa o şehrin vay haline" ifadelerini kullandı.


Ankara için çalışmaya adaylıkları ilan edilmeden önce başladığını söyleyen Özhaseki, “Adaylıklar açıklandığı sırada Ankara olmasaydı itiraz edebilirdim. 5 sefer belediye başkanlığı sıfatını aldım. Bakanlık sıfatını da aldım. ‘Bundan sonra ne işimiz var’ diyebilirdim. Ama burası başkent, hakikaten tüm Türkiye’nin gözü burada. Ankara’da güzel işler yaparsanız tüm Türkiye güzelleşir. Burada kötü işler yaparsanız tüm Türkiye geriler. Dersimize çalıştık, daha adaylar ilan edilmeden önce Ankara’da ulaşımda ve sağlıkta neler yapılmalı diyerek 11 alanda projeler hazırladık. İlçe belediye başkanlarımız da derslerine çalıştı ve bizler sizlerin huzurundayız” dedi.


Müteahhitlerin son zamanlarda yaşadığı ekonomik durağanlığın farkında olduğunu ifade eden Özhaseki, “İnşaat sektörü biraz durgun bir döneme gelmiş olabilir. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi arz fazlasının olması, ikincisi para piyasalarındaki oynamalarla bir kriz ortamının doğmuş olması. Bundan da en çok etkilenen inşaat sektörü oluyor. Türkiye’de milyonlarca konut yıkılıp yeniden yapılmalı. Türkiye deprem bölgesi, konutlarımızı deprem standartlarımıza göre yaptırmamız lazım. 50’li, 60’lı yıllarda yapılan evlerin yıkılıp yenilerinin yapılması lazım. Bir diğer unsur artık evlerimiz eskidi ihtiyaçları karşılamıyor. Yenilememiz lazım. Bir diğer unsur ise hala büyükşehirlere göç alıyoruz. Bu sorunları çözeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle bu sorunları halledeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:34
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