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AK Partili Özhaseki: "250 projeye de razıyız"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Şu ana kadar karşımızdaki adaylardan ciddi bir proje duymadık.

10 Mart 2019 Pazar 20:06
AK Partili Özhaseki: "250 projeye de razıyız"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Şu ana kadar karşımızdaki adaylardan ciddi bir proje duymadık. İnsanlara biraz saygı duymaları lazım, siz de hiç değilse 500 projemiz var deyin, 250 tane var deyin ona da razıyız" dedi.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Sevdalıları Buluşması programına katıldı. Ankaralı vatandaşlarla bir araya geldiği programda bir konuşma gerçekleştiren Özhaseki, kısa bir süre kalan 31 Mart yerel seçimlerine değinerek, sonuna kadar mücadele edip daha iyi bir Türkiye’ye gidileceğini ifade etti.


94 öncesi belediyecilik anlayışını anımsatan Özhaseki, ruhu satılmış, kafası satılmış adamların eylemler yaparak Türkiye’yi satılmış hale getirmek istediklerini belirtti, "hizmet umurlarında değildi" dedi.


31 Mart’a kadar gayretle çalışacaklarını aktaran Özhaseki, "31 Mart akşamı zafer bu milletin olacak. İlçelerdeki arkadaşlarımız projelerini belirledi, bütün projelerimiz belli bunları millete dağıttık. İlçelerle birlikte toplam 5 bin projemiz var. Şu ana kadar karşımızdaki adaylardan ciddi bir proje duymadık. İnsanlara biraz saygı duymaları lazım, siz de hiç değilse 500 projemiz var deyin, 250 tane var deyin ona da razıyız. ’Yavaş yavaş’ diyor, ne yavaş yavaşı, uçak hızıyla çalışacaksın" şeklinde konuştu.



"Gizli ortak"


Millet ittifakının içerisinde üçüncü bir ortak daha olduğunu ancak gizlendiğini dile getiren Özhaseki, "Bunlar terörle aralarına mesafe koyamıyor. Kürdistan’da biz kazanacağız diyorlar, Kürdistan neresi? Bizim bir tek vatanımız var" diye konuştu.


Kendisine Kayserili denilmesini ve Kayserili olarak Ankara’da aday olması eleştirilerini ele alan Özhaseki, "Kimse bana bu adam çalışmaz, bu adam işi bilmez diyemediler, bu adam yolsuzluk yapar da diyemediler" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 20:06
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