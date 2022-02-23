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Siyaset AK Partili Özalan’dan Akşener’e tepki
Siyaset

AK Partili Özalan’dan Akşener’e tepki

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, resmi sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 16:20:00 -
AK Partili Özalan’dan Akşener’e tepki

 yeniakit  Ankara 

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Meral Akşener, ‘Biz olmasak ne olurdu?’ dedi. Siz olmasanız, terör örgütleri bu kadar umutlanmazdı. Siz olmasanız, Lütfü Türkkan gibi bir seviyesizi görmezdik. Siz olmasanız, Selahattin Demirtaş kahvaltıda yalnız kalırdı. Yani olmasaydınız da olurdu. Hatta daha iyi olurdu!” ifadelerine yer verdi.

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