AK Partili Özalan’dan Akşener’e tepki

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Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Meral Akşener, ‘Biz olmasak ne olurdu?’ dedi. Siz olmasanız, terör örgütleri bu kadar umutlanmazdı. Siz olmasanız, Lütfü Türkkan gibi bir seviyesizi görmezdik. Siz olmasanız, Selahattin Demirtaş kahvaltıda yalnız kalırdı. Yani olmasaydınız da olurdu. Hatta daha iyi olurdu!” ifadelerine yer verdi.