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Siyaset AK Partili Ömer Çelik'ten Kur'an-ı Kerim yakan soysuza tepki: Alçak bir faşist!
Siyaset

AK Partili Ömer Çelik'ten Kur'an-ı Kerim yakan soysuza tepki: Alçak bir faşist!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Danimarka alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 19:47:00 - 2023-01-27 20:57:40
AK Partili Ömer Çelik'ten Kur'an-ı Kerim yakan soysuza tepki: Alçak bir faşist!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Danimarka alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıya tepki gösterdi. Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Danimarka alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz. Faşizmin Avrupa’yı ele geçirmesine sessiz kalanlar, kendi demokrasilerini yok ediyorlar.

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