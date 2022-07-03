AK Partili o vekile tepki dinmiyor! O laf, edilecek laf mı beyefendi?

İktidara yakın Sabah gazetesinin yazarı Melih Altınok, "Maaşımla geçinemiyorum" çıkışıyla gündeme oturan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'a çok sert çıktı. Demirbağ'a "Zorla mı vekil oldunuz beyefendi" diye seslenen Altınok, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ maaşıyla geçinemiyormuş. Gideri de "ona göreymiş". Hatta danışmanlarından falan borç alıyormuş.

İyi de bize ne?

Öyle ya, milletvekilliği, geçimini sağlamak için tercih edilen bir meslek; maaşı, imkânları, konforu için soyunulacak bir uğraş değil ki.

İktidar partisi milletvekili olarak maaşınızdan yakınacaksanız, siyaset yapacaklara engel olmayın... Gidin daha çok para kazanacağınız bir iş bulun kendinize.

Aday olmayanı dövmüyorlar ya.

Neyse...

Seçip Meclis'e gönderdiğimiz siyasilerin kafa yoracağı, üzerinde çalışacağı, Genel Kurul gündemine getireceği mesele kalmamış gibi 3 aylık "yasama tatili" başladı.

Gidin iyice bir dinlenin hele, dönüşte düşünürsünüz."