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Siyaset AK Partili milletvekillerinden ve ailelerinden vefa örneği! 'Reis seçilmeden vekilliğe sevinemedik'
Siyaset

AK Partili milletvekillerinden ve ailelerinden vefa örneği! 'Reis seçilmeden vekilliğe sevinemedik'

Yeniakit Publisher
2023-06-01 03:04:00 - 2023-06-01 03:19:05

28. Dönem AK Parti Tokat Milletvekili Nurettin Alan’a rozetini 81 yaşındaki annesi Fatma Alan ve eşi Saliha Alan taktı. Vekilin annesi Fatma Alan, evladının mutluluğunu paylaşırken yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanana kadar sevinemediklerini söyledi.

28. dönem milletvekillerinin TBMM'deki kayıt yaptırma işlemleri sürüyor. AK Parti Tokat Milletvekili Nurettin Alan da Meclis'e giderek kayıt yaptırdı.

Alan'a vekillik rozetlerini 81 yaşındaki annesi Fatma Alan ve eşi Saliha Alan taktı.

Lidere vefa örneği!

Anne Fatma Alan, rozet taktıktan sonra yaptığı açıklamasında, "15 gün sevinemedik Ne zaman Recep Tayyip Erdoğan kazandı biz o zaman sevindik." ifadelerini kullandı.

AK Partili Nurettin Alan da "Başta sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizleri seçerek meclise gönderen halkımıza çok teşekkür ederim. 28. Dönem meclisimizin çalışmalarının hayırlara vesile olmasını dilerim." dedi.


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