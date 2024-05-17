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Yerel Ak Partili Milletvekili uçakta böyle hayat kurtardı!
Yerel

Ak Partili Milletvekili uçakta böyle hayat kurtardı!

Yeniakit Publisher
2024-05-17 16:38:00 -
Ak Partili Milletvekili uçakta böyle hayat kurtardı!

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran yolcuya müdahale ederek hayata döndürdü. Uçağın piste inmesinin ardından hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran yolcuya müdahale ederek hayata döndürdü. Uçağın piste inmesinin ardından hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ankara- Elazığ seferini yapan AJet Havayolları'na ait VF 4170 sefer sayılı uçaktaki yolcu, gece saatlerinde inişe doğru fenalaştı.

Kalbi duran yolcuya, uçakta bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, müdahale etti.

KALBİ YENİDEN ATMAYA BAŞLADI

Bir süre sonra kalbi yeniden çalışan yolcu, uçağın inmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

26 MART'TA DA ÇOCUĞU KURTARMIŞTI

Öte yandan Keleş'in, 26 Mart'ta da Elazığ'da, nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtarmıştı. Olay basına da yansımıştı.
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