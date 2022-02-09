AK Partili Metiner dernek kurduğunu duyurdu!

AK Partili Mehmet Metiner’in kurucuları arasında yer aldığı Demokrasi ve Birlik Derneği kuruldu. Derneğin kuruluşunu bugünkü köşesine taşıyan Metiner, amaçlarının “Ortak vatanımızda tek devlet, tek bayrak ve tek millet anlayışıyla eşitliği ve kardeşliği önceleyen birlikte yaşam.” olduğunu belirtti.

Mehmet Metiner köşesinde Demokrasi ve Birlik Derneği’nin kurulduğunu duyurdu. “PKK’lı nazarıyla bakılanların evlatları PKK’nın partisine adeta mecbur ve mahkum edilmişlerdir.” diyen Metiner, yazısında “Türkiye Kürtleri olarak iki şey talep ediyoruz: 1- Koşulsuz ve katıksız bir demokrasi, hür ve eşit yurttaşları olan demokratik bir cumhuriyet. 2- Ortak vatanımızda tek devlet, tek bayrak ve tek millet anlayışıyla eşitliği ve kardeşliği önceleyen birlikte yaşam.” İfadelerini kullandı.

Metiner’in yazısının ilgili kısmı şöyle:

Türkiye’nin Kürtlerine yeni bir seçenek sunulmalıdır.

Onların sesine kulak verilmelidir.

Onların talepleri içtenlikle dinlenmelidir.

Türkiye’de “Kürt sorunu”nun çözülmüş olması, Kürtlerin tüm sorunlarının çözüldüğü anlamına gelmemektedir.

1990’lı yıllarda yerini yurdunu terk edip büyük şehirlerin varoşlarına can havliyle sığınan Kürtlerin sahipsiz bırakılmış olması, derin sosyolojik sorunların yanı sıra siyasi krizlerin de tetikçisi olma özelliği taşımıştır.

PKK’lı nazarıyla bakılanların evlatları PKK’nın partisine adeta mecbur ve mahkum edilmişlerdir.

Bu mecburi savrulmaların daha da derinleşmemesi için sahiplenici yeni siyasi ve sosyal politikalara acilen ihtiyaç vardır.

Bu yüzden bu ülkenin yüreği yanan Kürtleri olarak acilen bir şey yapma kararımızı kuvveden fiile çıkarmak istedik.

Demokrasi ve Birlik Derneği: Amacımız ve anlayışımız…

Bir grup arkadaşımızla genel merkezi İstanbul’da olan DEMOKRASİ VE BİRLİK DERNEĞİ’ni (DEMBİR-DER) kurduk. Kurucu arkadaşlarımız: Mehmet Metiner, Cemal Kaya (Ağrı Eski Milletvekili-İşadamı), Fatma Salman (Ağrı Eski Milletvekili), Kutbettin Ömeroğlu (İşadamı), Mehmet Karataş (TV Muhabir), Engin Akel ( Eczacı), İrfan Karataş (İşadamı)

Dernek olarak amacımız ismimizde saklıdır.

Türkiye Kürtleri olarak iki şey talep ediyoruz: 1- Koşulsuz ve katıksız bir demokrasi, hür ve eşit yurttaşları olan demokratik bir cumhuriyet. 2- Ortak vatanımızda tek devlet, tek bayrak ve tek millet anlayışıyla eşitliği ve kardeşliği önceleyen birlikte yaşam.