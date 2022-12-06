AK Partili Metin Külünk'e sordular: Sedat Peker'den 10 bin dolar aldınız mı?

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, Babala TV'de katıldığı programda kendisi hakkında ortaya atılan, "Her ay 10 bin dolar para alan milletvekili siz misiniz?" sorusuna cevap verdi.

Külünk, kendisinin böyle bir şey yapmadığını o parayı alan milletvekilinin kendisi olmadığını başka bir milletvekili olduğunu söyledi. Ailesinin ve kendisinin 50 yıldır tanındığını gece gündüz telefonlarının açık kaldığını belirterek. Bugüne kadar hiç değilse 500 bin insanın derdine derman olduklarını söyledi.

"Ben olmadığımı bizzat Sedat Peker söyledi"

Programa katılan konukların itirazı üzerine konuşan Külünk, "Bugün burada bana kendi hukukumu savunma hakkı verildi. Herkes kendi hakkını savunur mutlaka, ayrıca o parayı alan vekilin ben olmadığımı bizzat Sedat Peker söyledi. 2015 Kasım ayı seçimleriydi yanılmıyorsam, Sedat Peker o dönem aranan bir şahıs değildi, kendisi de her insan gibi hayatın içinde olmaya hakkı olan bir insandı. Biz de kendisini tebrik ettik." dedi.

"Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 19 Mayıs 2021 akşamı TRT Haber yayınında yaptığı açıklamada, organize suç örgütü üyesi Sedat Peker’i kastederek, "Keklemişler ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun’ ifadesini kullanmıştır." ifadelerini kullanmıştı. O siyasetçinin Metin Külünk olduğu ileri sürülmüştü.

Sedat Peker, yayımladığı videoda "Almanya'daki o dernekler var ya, rica ederdi 'para yollar mısın' diye, el altından onlara para verilirdi. Ama öyle her ay giden 10 bin yok, seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdım. Ya şimdi ben böyle deyince bizim diğer milletvekili tanıdıklar, lan bizi de, lan oğlum biz kimseyi söylemeyiz. Ama Biden miden gel film yap, sonra beni karalama kampanyasına abilik yap. İstesem gömmek için evet verdim derdim ama 10 bin değil çok daha fazlasını verdim. Göreceğiz daha." iddiasında bulunmuştu.