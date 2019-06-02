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AK Partili Mehmet Metiner’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Çık İmam Hatip camiasından özür dile

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, imam hatiplilerle iftar buluşmasına tepki göstererek, Kılıçdaroğlu’nun imam hatip camiasından özür dilemesi gerektiğini söyledi.

02 Haziran 2019 Pazar 14:10
AK Partili Mehmet Metiner’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Çık İmam Hatip camiasından özür dile

 Murathan Seyitoğlu  Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Genç İmam Hatipliler Derneği’nin önceki gün düzenlenen iftarına katılması ve orada yaptığı konuşma Mehmet Metiner’in tepkisine neden oldu. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Mehmet Metiner, Kılıçdaroğlu’nu samimiyete çağırdı.

“Siyaseten bir buluşma olduğunda anlamını da değereni de yitirir”

Herkesin herkesle buluşabileceğini fakat Kemal Kılıçdaroğlu’nun imam hatiplilerle buluşmasında bir samimiyet sorununun olduğunu belirten Mehmet Metiner, “Kılıçdaroğlu’nun genç imam-hatiplilerle buluşması, sahici ve içten bir buluşma olsa alkışlanmaya değer. Siyaseten bir buluşma olduğunda anlamını da değerini de yitirir.” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu özür dilemeli”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun imam hatip camiasından özür dilemesi gerektiğini ifade eden Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Samimi ve yürekten buluşmanın tek koşulu vardır: Şayet buluştuğunuz kesimi geçmişte ‘iç düşman’ veya ‘iç tehdit’ olarak görmüşseniz onlardan aleni bir biçimde özür dileyerek başlarsınız. Bu çerçevede özeleştiri yaparak anlamlı bir duruş sergilersiniz. O kesimin okullarının kapatılmasını savunan veya o kesimin okullarından mezun olanların tıpkı başka okullardan mezun olanlar gibi her yere girebilmelerinin önüne set çeken bir anlayışın mensubu iseniz onlarla buluşmaya gittiğinizde özeleştiri vermeden bir de üste çıkmaya çalışırsanız sizin bu yaptığınıza ‘İmam Hatipliler üzerinden siyaset yapmak’ denir. Kemal beyin pişkinlikle yaptığı şey bu.”

“Kılıçdaroğlu, din ve dindarlar üzerinden siyaset yapıyor”

Kılıçdaroğlu’nun Genç İmam Hatipliler Derneği’nin iftarında yaptığı konuşmaya dikkat çeken Mehmet Metiner, “Orada yaptığı konuşmaya bakın. ‘Din üzerinden siyaset yapmamak lazım!’ diyor. Kimi kastettiği ortada. Peki dindarların siyaset yapma hakkı yok mu? Peki İmam Hatiplilerin başörtüleriyle okuma hakları yok muydu? Onların da dilediği üniversite okuma hakları yok muydu? Bütün bu hakları gaspeden bir zihniyetin temsilcisi olacaksınız sonra da kalkıp üsttenci bir dille adeta hesap soracaksınız, yok öyle yağma Kemal bey! Dindarlar siyaset yaparken dini siyasete alet etmiş olmazlar lakin senin yaptığına düpedüz din ve dindarlık üzerinden siyaset yapmak denir?”

“Atatürk üzerinden dibine kadar siyaset yapacaksınız sıra dine gelince onu da istismar etme…”

Mehmet Metiner, Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Din üzerinden siyaset yapılmasın, peki eyvallah, ya Atatürk üzerinden, ya laiklik üzerinden? Atatürk üzerinden dibine kadar siyaset yapacaksınız sıra dine gelince onu da istismar etme yoluna gideceksiniz, sonra kalkıp dini duyarlılıklarını samimiyetle üstünde taşıyanları suçlayacaksınız, hadi ordan derler!”

Metiner’den Kılıçdaroğlu’na zor sorular!

‘Siyasi partilerin veya devletin dini olmaz!’ gibi lafazanlıklar Kılıçdaroğlu’nun gerçek niyetini örtmeye yetmeyeceğini söyleyen Mehmet Metiner, “Madem siyasi partilerin dini olmaz diyorsun o zaman CHP’nin tek parti döneminde ezanın diliyle kavgasının sebebi neydi? Dini devlet ve toplum hayatından sökülüp atılması geren muzır bir unsur olarak görmesinin sebebi neydi? CHP devletinin dindarların Kur’an öğrenmesinden veya başını örtmesinden duyduğu rahatsızlığın sebebi neydi? Sahi Kemal bey başörtüsüyle okunabileceğine meclis karar verdiğinde Anayasa Mahkemesi’ne CHP adına koşup gidenlerin başında sen niye bulunuyordun?” diye sordu.

"İnandığnız Allah’ınız var ya!’ diyen ateist İl Başkanınız da var mıydı acaba?”

CHP’li yöneticilerin samimiyet sorunu olduğunu ve halkı ikna etmekte geçmişte yaşananlar nedeniyle zorlandıklarını ifade eden Mehmet Metiner, şunları söyledi:

“Şimdi de kalkmış İmam-Hatiplilerle iftarda bulunuyorsun. Yanında muhtemelen ‘İnandığınız Allah’ınız var ya!’ diyen ateist İl Başkanınız da var mıydı acaba? Sakın bu buluşmadan rahatsızlık duyduğumuzu sanma. Bütün buluşmalar güzeldir. Takdire şayandır. Yeni bir başlangıç için yapılıyorsa alkışa değerdir. Ama kandırma ve istismar içeriyorsa nahoştur. İlkesizliktir. O buluşmada geçmişte yapıp ettiklerinizden bahisle bir nedamet gösterip özeleştiri yapmış olsaydınız sizi yürekten alkışlardım. Ama bunu yapmayıp bir de üste çıkan suçlamalar getirirseniz işte orada durun derim! Yahu insanda az biraz ilke olur.”

Genç İmam Hatipliler Derneği’ne “eşit mesafede” tepkisi!

AK Parti 26. Dönem Milletvekili ve Gazeteci Mehmet Metiner, Kılıçdaroğlu ve Genç İmam Hatipliler Derneği’ni yönelik tepkisini şöyle tamamladı:

“Genç İmam-Hatipliler Derneği üyelerinin sizi kabul etmesine bir sözüm yok. Lakin kendileri için her şeyi yapan ve kendilerini bu ilkenin en saygın makamlarına taşıyan, bir başka deyişle kendilerinin önüne konulan tüm ayrımcı ve baskıcı setleri ortadan kaldıran bir parti dururken Kemal beyin ziyareti üzerinden ‘Biz her partiye eşit mesafedeyiz!’ demelerini de adalet ve hakkaniyet adına üzüntüyle karşıladım. Ne demek eşit mesafedeyiz? Bir tarafta sizi ‘iç düşman’ gibi gören ve okuduğunuz okul dolayısıyla sizi hak ve özgürlüklerinizden yoksun bırakan bir zihniyet var, öte tarafta sizin değerlerinizi üstünde taşıyan ve sizi bu ülkede eşit vatandaş olarak değerli kılan bir zihniyet var! İki zihniyetin ete kemiğe büründüğü partiler karşısında ‘eşit mesafede’ durmak, bana pek bir üzücü geldi.”

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:10
  1. Mehmet Metiner
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • AKSOYAKSOY1 sa önce
    Reisin Gözüne Girmek İçinYapılanSonÇırpınışlar
  • Bilal kökBilal kök1 sa önce
    Ağaç kökü yesinler diyenler de özür dileyecek mi?
  • Hasan makrajHasan makraj1 sa önce
    Eskilere gidersek Ozan'dan Metin'lerde pkknin partisindeydi şimdi ne konuşuyor.yoksa dimneyimi temsil ediyor,.
  • İs-hakİs-hak1 sa önce
    yapılan hatadan dönmek fazilettir,m. Metiner bukişi faziletin tadını hiç tadmamıştır daha dün hiçbir işçi çıkarılmıyacak demedimi beyanından saat bile geçmedi alçaklar alçalığını icraya başladılr, bunlar insan görünümlü mahluklar.

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