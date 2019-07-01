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AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun son günlerde yaptığı sert eleştirilere tepki göstererek, “Ahmet Davutoğlu, ‘şimdi susma vakti değildir’ diyerek isyan bayrağını açtı. Bu tarz kusmalar ilkesel bir siyaset tarzı değil. 7 Haziran yenilgisinin asıl mimarı sizdiniz.” ifadelerini kullandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:42
AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr’ye konuşan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 23 Haziran’a ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

“‘Şimdi susma vakti değildir’ diyerek isyan bayrağını açıyor”

Parti kurma çalışmalarına hız verdiği belirtilen Ahmet Davutoğlu’nun ‘Şimdi susma vakti değildir!’ şeklindeki sözlerini hatırlatarak tepki gösteren Mehmet Metiner, “1 Kasım seçimindeki yüzde 49.5 oy oranıyla bıraktığı partinin bugün yaşadığı başarısızlığı diline dolayarak ‘Şimdi susma vakti değildir’ diyerek isyan bayrağını açıyor. Haklısınız sayın Davutoğlu bugün susma vakti değildir, kusma vaktidir. Yeterince kusabilme hakkına sahipsiniz. Ama biz de davetinize uyarak susmama hakkımızı kullanalım öyleyse.” şeklinde konuştu.

“Aramalara cevap veremediğimiz de ağlaştığımız günlerdi”

Eski Başbakanlardan Davutoğlu’na “Sahi 7 Haziran seçiminde de genel başkan değil miydiniz?” diye soran Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“O seçimde Partimizin aldığı ilk en büyük seçim yenilgisiydi. Milletvekili olarak seçilmiştik ama sevinememiştik. Kaç gün ağladığımızı bilirim ben. Hiç unutmam tebrik için arayanların telefonuna üzüntümüz dolayısıyla cevap veremediğimiz günlerdi o günler. Aramalara cevap verdiğimizde de ağlaştığımız günlerdi.” 

“7 Haziran yenilgisinin asıl mimarı sizdiniz”

Mehmet Metiner, Davutoğlu’na yönelik eleştirisini şu şekilde sürdürdü:

“Niye 7 Haziran’ı genel başkan olarak anmıyorsunuz da Reis’in isteğiyle gittiğimiz ve Reis’in tekrar kendini ortaya koyarak zaferle taçlandırdığı 1 Kasım seçiminin zaferini kendi hanenize yazıyorsunuz? Başkaları bilmeyebilir ama biz içinde olduğumuz için biliyoruz: Siz CHP ile koalisyondan yanaydınız ve tekrar seçim istemiyordunuz. Size kalsaydı 1 Kasım seçimine gitmezdik. Niçin bu gerçeği gizleyerek konuşuyorsunuz? 7 Haziran’daki başarısızlığı ekibindekiler Reis’in üstüne yıktı sizin onayınızla. Alttan alta bu propagandayı yaptınız. 1 Kasım seçim zaferini de utanmadan size yazdılar. Oysa gerçek farklıydı. 7 Haziran yenilgisinin asıl mimarı sizdiniz. 1 Kasım zaferinin gerçek sahibi de Erdoğan’dı.”

“CHP adayına destek sunmaktan geri durmadınız”

Ahmet Davutoğlu’nu sert sözlerle eleştirmeyi sürdüren Mehmet Metiner, “Referandum sürecinden başlayıp genel başkanlık koltuğunuzu bıraktığınız andan itibaren Reis’in/Partinin başarısızlığı için elinizden geleni ardınıza koymadınız. Sadece siz ve arkadaşlarınız değil, Gül ve arkadaşları da aynını yaptı. 31 Mart mahalli seçiminde de, 23 Haziran İstanbul seçiminde de Reis’in/Partinin başarısız kalması için CHP adayına destek sunmaktan geri durmadınız.” dedi.

“Bu tarz kusmalar ilkesel bir siyaset tarzı değil”

Türkiye düşmanları tarafından saldırıların sürdürüldüğü bir dönemde AK Parti davasına büyük zarar verecek adımlar atılması nedeniyle Davutoğlu’nun çıkışlarda bulunmasının manidar olduğuna dikkat çeken Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Merak ediyorum: Hem partiyi başarısız kılmak için her türlü ihaneti yaptıktan sonra nasıl olur da şimdi susmak vakti değil diyerek sebebiyet verdiğiniz bir başarısızlık üzerinden kendinize siyasi ikbal arayabilme ilkesizliğini içinize sindirebiliyorsunuz? Konuşmanıza lafımız yok ama bu tarz kusmalar ve dahi gerçekleri saptırarak konuşmalar hiç de ahlaki ve ilkesel bir siyaset tarzı değil.”

“Nasıl eş-dost-arkadaş-akraba kayırmacılığı yaptığınıza da bizzat tanık olduk”

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Madem susma vakti değil dediniz biz de konuşma hakkımızı kullanmış olalım. Umarım size yönelik olduğunda siz ve arkadaşlarınız konuşmamdan rahatsızlık duymazlar! Bilirim ki siz de arkadaşlarınız da bir tek Erdoğan eleştirisinden hoşlanırsınız. Sizin yönetiminizi gördük. Nasıl eş-dost-arkadaş-akraba kayırmacılığı yaptığınıza da bizzat tanık olduk. Dahası kendinize karşı gördüğünüz kişilere, hele hele sizi eleştiren kişilere karşı nasıl hiddetli ve şiddetli olduğunuzu da üzülerek gördük. Sizin demokratlığınıza başkaları inanacaksa sözüm yok ama bize anlatmayın olur mu?”

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:42
  1. AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner
  2. Ahmet Davutoğlu

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  • takiitakii31 dk önce
    bırak 7 haziranı suriyede yenildik israil suriyeye toprak için giriyor yahudilere yer açıldı sebebi davutoğlu
  • TURANTURAN33 dk önce
    Mehmet metiner bu adam ne iş yapar.Arkadaşında izah ettiği gibi kraldan çok kralcı.Boş işler uzmanı.Böyle adamların tek işi medyatik olması,ak partiye zarar vermesi.
  • Muhammed KùrdiyMuhammed Kùrdiy34 dk önce
    Mhp secmeni ile IP yi karīştirmayin.Mhp nin ne olduğunu bilen herkes Cumhurittifakina oy verir verecektEsas şunu gørmeniz gerek esas kalleşliği partiden ayrilan būyūkerimiz.Saadet partisi.gibi sahte saģci dinci.sahte millitetciler yapti.
  • SelmanSelman36 dk önce
    Subhan Allah. Baska bir münafık, tutmus kendinden daha buyuk bir munafik olan davutoğlu nu eleştiriyor!!! Sen birak davutoglu denen sadettin kopegi, once bir aynaya bak bre gafil!
  • Ali DENİZZAli DENİZZ44 dk önce
    Bundan sonra 49,99 un hükmü yoktur 50,01 lazım. Bakınız bir sürü müslüman CHP ye oy verdi neden biliyor musunuz? Proje Ekrem mağduru oynadı. Camiye girip poz verdi. Değilse bu ülkede caminin yanından geçmeyen CHP hayatta kazanamazdı. Pontus Rum hırsız benzeri karalamalar ters tepti. Vatandaş diyorki artık suçu varsa mahkeme var adalet var diyor. Seçim zamanı böyle itham veya gerçek bile olsa ters tepiyor. Ankara da denendi olmadı İstanbul da neden tekrarlandı aynı senaryo! Kim kurguluyorsa bunları seçim sonucunun sorumlusu onlar. Değilse Binali bey gibi donanımlı bir adamın karşısında proje Ekrem seçim mi kazanabilirdi.
  • İstinyeİstinye46 dk önce
    Mehmet Metiner öz eleştiri yerine yağcılığı meslek edinmiş. Damat partiye ne getirdi ne kaybettirdi. halkın arasında dolaş görürsün. Semra Özalı hanımefendi reisi bitirdi. Sizin gibi yağcılarda gerçekleri yazıp çizmedi. Davutoğlu pirim yapacak çünkü tuz kokuyor
  • HelalHelal50 dk önce
    Akp yi erdoğan la birlikte kuranlar hainleşti. Ama sonradan biat edenler yıldızlsştı. Helel metin er
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU58 dk önce
    DAVUTOĞLUNUN SAFININ,MİLLİ OLMADIĞINI REİS ANLAMIŞTI ZATEN.GEÇSİN CHP SAFLARINA.
  • ihsihs59 dk önce
    Mehmet Metiner gibiler kraldan çok kralcılık yaparak AKP nin altını oyuyorlar.
  • KaanKaan1 sa önce
    Daha neler.. Aman kendinizi suçlamayın sakın, siz sütten çıkmış ak kaşıksınız... Ekrem'in gümbür gümbür gelişini anlamak yerien pontus rum sisi dediniz, oylar gürül gürül el değiştirirken kikir kikir mağrur edayla halka alay ettiniz... Ahmet Davutoğlu ne alaka...Pişkinliğin bu kadarı da pes...
  • dürüstdürüst1 sa önce
    Hiç kaçarınız yok hepiniz bilerek bilmiyerek,elele vererek partiyi bu hale sizler getirdiniz.Her birinizin katkısı farklı,parti yetkilileri !.derecede suçlu.
  • NejmettinNejmettin1 sa önce
    Kafanızı ellerinizin arasına alın bir düşünün.neden kaybettik diye.milleti unuttunuz.mutahitlerin derdine düştünüz.ballandira ballandıra anlattığımız köprü yaptık otoyol yaptık.bakin bakalım.millet kullanabiliyormu.agababalarin borçlarını sifirladiniz.benimde maliyeye 40 000 TL vergi borcum var bir arabada 3 tane haciz var.bumu adaletiniz.
  • Kóylū amele cobanim dağliyim Kóylū amele cobanim dağliyim 1 sa önce
    Şòle bįşiy va.oğlum ben sana vali olamassin demedim.Adam olamassin dedimmíş gibim vadı emme.
  • tuncay kahvecituncay kahveci1 sa önce
    M h pseçmeni kalleşlik yaptıoyvermedi.....

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