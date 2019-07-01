AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr’ye konuşan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 23 Haziran’a ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

“‘Şimdi susma vakti değildir’ diyerek isyan bayrağını açıyor”

Parti kurma çalışmalarına hız verdiği belirtilen Ahmet Davutoğlu’nun ‘Şimdi susma vakti değildir!’ şeklindeki sözlerini hatırlatarak tepki gösteren Mehmet Metiner, “1 Kasım seçimindeki yüzde 49.5 oy oranıyla bıraktığı partinin bugün yaşadığı başarısızlığı diline dolayarak ‘Şimdi susma vakti değildir’ diyerek isyan bayrağını açıyor. Haklısınız sayın Davutoğlu bugün susma vakti değildir, kusma vaktidir. Yeterince kusabilme hakkına sahipsiniz. Ama biz de davetinize uyarak susmama hakkımızı kullanalım öyleyse.” şeklinde konuştu.

“Aramalara cevap veremediğimiz de ağlaştığımız günlerdi”

Eski Başbakanlardan Davutoğlu’na “Sahi 7 Haziran seçiminde de genel başkan değil miydiniz?” diye soran Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“O seçimde Partimizin aldığı ilk en büyük seçim yenilgisiydi. Milletvekili olarak seçilmiştik ama sevinememiştik. Kaç gün ağladığımızı bilirim ben. Hiç unutmam tebrik için arayanların telefonuna üzüntümüz dolayısıyla cevap veremediğimiz günlerdi o günler. Aramalara cevap verdiğimizde de ağlaştığımız günlerdi.”

“7 Haziran yenilgisinin asıl mimarı sizdiniz”

Mehmet Metiner, Davutoğlu’na yönelik eleştirisini şu şekilde sürdürdü:

“Niye 7 Haziran’ı genel başkan olarak anmıyorsunuz da Reis’in isteğiyle gittiğimiz ve Reis’in tekrar kendini ortaya koyarak zaferle taçlandırdığı 1 Kasım seçiminin zaferini kendi hanenize yazıyorsunuz? Başkaları bilmeyebilir ama biz içinde olduğumuz için biliyoruz: Siz CHP ile koalisyondan yanaydınız ve tekrar seçim istemiyordunuz. Size kalsaydı 1 Kasım seçimine gitmezdik. Niçin bu gerçeği gizleyerek konuşuyorsunuz? 7 Haziran’daki başarısızlığı ekibindekiler Reis’in üstüne yıktı sizin onayınızla. Alttan alta bu propagandayı yaptınız. 1 Kasım seçim zaferini de utanmadan size yazdılar. Oysa gerçek farklıydı. 7 Haziran yenilgisinin asıl mimarı sizdiniz. 1 Kasım zaferinin gerçek sahibi de Erdoğan’dı.”

“CHP adayına destek sunmaktan geri durmadınız”

Ahmet Davutoğlu’nu sert sözlerle eleştirmeyi sürdüren Mehmet Metiner, “Referandum sürecinden başlayıp genel başkanlık koltuğunuzu bıraktığınız andan itibaren Reis’in/Partinin başarısızlığı için elinizden geleni ardınıza koymadınız. Sadece siz ve arkadaşlarınız değil, Gül ve arkadaşları da aynını yaptı. 31 Mart mahalli seçiminde de, 23 Haziran İstanbul seçiminde de Reis’in/Partinin başarısız kalması için CHP adayına destek sunmaktan geri durmadınız.” dedi.

“Bu tarz kusmalar ilkesel bir siyaset tarzı değil”

Türkiye düşmanları tarafından saldırıların sürdürüldüğü bir dönemde AK Parti davasına büyük zarar verecek adımlar atılması nedeniyle Davutoğlu’nun çıkışlarda bulunmasının manidar olduğuna dikkat çeken Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Merak ediyorum: Hem partiyi başarısız kılmak için her türlü ihaneti yaptıktan sonra nasıl olur da şimdi susmak vakti değil diyerek sebebiyet verdiğiniz bir başarısızlık üzerinden kendinize siyasi ikbal arayabilme ilkesizliğini içinize sindirebiliyorsunuz? Konuşmanıza lafımız yok ama bu tarz kusmalar ve dahi gerçekleri saptırarak konuşmalar hiç de ahlaki ve ilkesel bir siyaset tarzı değil.”

“Nasıl eş-dost-arkadaş-akraba kayırmacılığı yaptığınıza da bizzat tanık olduk”

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Madem susma vakti değil dediniz biz de konuşma hakkımızı kullanmış olalım. Umarım size yönelik olduğunda siz ve arkadaşlarınız konuşmamdan rahatsızlık duymazlar! Bilirim ki siz de arkadaşlarınız da bir tek Erdoğan eleştirisinden hoşlanırsınız. Sizin yönetiminizi gördük. Nasıl eş-dost-arkadaş-akraba kayırmacılığı yaptığınıza da bizzat tanık olduk. Dahası kendinize karşı gördüğünüz kişilere, hele hele sizi eleştiren kişilere karşı nasıl hiddetli ve şiddetli olduğunuzu da üzülerek gördük. Sizin demokratlığınıza başkaları inanacaksa sözüm yok ama bize anlatmayın olur mu?”