AK Partili Meclis Üyesi görüntülere isyan etti! Phuket’çi başkan çorbada, çöp dağları sokakta

CHP’li belediyeler skandallarla gündeme gelemeye devam ediyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ilçenin onca sorunu varken sevgilisiyle Uzak Doğu’da ünlü tatil adası Phuket’e gitmeyi tercih etmişti.

Skandal sonrası ne yapacağını şaşıran Başkan Duman şehir merkezinde çorba dağıtmaya başlamıştı.

Bu duruma sitem eden AK Parti Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez paylaştığı videoda Başkan Duman’ı sert bir şekilde eleştirdi.

Balyemiz’in açıklaması şöyle:

“Hayırlı akşamlar sevgili Bucalılar. Ben AK Parti Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez.

Bugün 5 Ocak Pazartesi, saat 10. Size Göksu Mahallesi'nden sesleniyorum. Gördüğünüz gibi kenti çöpler basmış durumda. Belediye başkanı ne yapıyor? Şehir merkezinde çorba dağıtıyor, hikâyeden PR yapıyor.

Sayın Belediye Başkanı! Bırak Phuket’de gezmeyi, gel bu kentin gerçeğiyle yüzleş. Kentin sağlığını tehdit etme. Her seferinde "hükümet paramızı ödemiyor, bizi silkeliyor" gibi manipülasyonlarla hükümeti burada tahkir etme. Ha keza, emekçi kardeşlerimizin beş gıda kartı içeride, Haziran ayından kalan dokuz ödemesi içeride, mesaileri içeride. Ortalama yetmiş bin liraya yakın alacakları var. Siz taahhüt verdiniz. Hiç kimse artık size inanmıyor. Bu kentin şehir eminlik vasfını yitirmiş durumdasınız. Takdiri buradan Buca kamuoyuna bırakıyorum.”