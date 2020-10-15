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Aktüel AK Parti'li Koçer: "Sanayi üretimi pandeminin etkilerini üzerinden atıyor"
Aktüel

AK Parti'li Koçer: "Sanayi üretimi pandeminin etkilerini üzerinden atıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:58:35 -
AK Parti'li Koçer: "Sanayi üretimi pandeminin etkilerini üzerinden atıyor"

TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, sanayi üretiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini üzerinden attığını belirterek "Ağustos ayı sanayi üretiminin yüzde 10,4 oranında artması umut verici." dedi.

Koçer, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayında ihracatın 16 milyar doların üzerine çıkarak cumhuriyet tarihi rekorunu kırmasının ardından sanayi üretiminin de pandeminin etkilerini üzerinden attığını belirtti. Ağustos ayı sanayi üretiminin yıllık yüzde 10,4 artarak son 3 yılın en yüksek performansını gerçekleştirdiğini hatırlatan Koçer, salgınla mücadele edilen bu zorlu süreçte Türkiye'nin sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden olmasının oldukça sevindirici olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, sanayi üretiminde OECD ülkeleri arasında birinci, dünya genelindeyse Singapur'un ardından ikinci olmasının önemine dikkati çeken Koçer, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının aldığı tedbirler sonucunda büyümenin öncü göstergelerinden birinde elde edilen bu başarı üçüncü çeyrekte güçlü bir büyümenin gerçekleşeceğine de işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Her alanda istikrar için güçlü bir ekonomiye ihtiyaç olduğuna işaret eden Koçer, bu yükselişin devam ederek hem büyümeye hem de istihdama yansıyacağına yürekten inandığını belirtti.


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