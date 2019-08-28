AK Partili Kırkpınar: "Çiftçiye 1 yılda 458 milyon destek ödemesi yapıldı"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir’deki çiftçilere 2018 yılında 458,5 milyon lira destek ödemesi yapıldığını belirterek, "2003-2018 yılları arasında ise İzmirli çiftçilerimize toplam 3,7 milyar lira nakit tarımsal destek verilmiştir. Bakanlığımız İzmirli çiftçilerimizi desteklemeye devam edecektir" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, AK Parti hükümetleri döneminde ülke tarımının verimlilik, üretim ve kalitede çok önemli gelişmeler kaydettiğini belirtti. AK Parti olarak ülke tarımı başta olmak üzere İzmir tarımına önem verdiklerini dile getiren Kırkpınar, AK Parti iktidarları dönemi boyunca bakanlık nezdinde İzmir’e toplam 7,5 milyar lira yatırım yapıldığını kaydetti. Kırkpınar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere son Başbakanımız Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve geçmiş dönemlerde görev yapmış olan bütün bakanlarımız ülkemizin her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da ilerlemesi için büyük bir özveri göstermişlerdir. Özellikle İzmir bu özveriden payına düşeni fazlası ile almış olmakla birlikte İzmir ve İzmirli çiftçilerimize yönelik gerçekleştirilen destekler devam etmektedir. Tarım ve hayvancılık alanında ülkemizin kat ettiği mesafeyi görmezden gelip bölge çiftçisine destek verilmediği ve tarımın bitirildiği yönünde verilen beyanatlar aslını yansıtmamaktadır. Bakanlığımız tarafından çiftçimize ve tarıma verilen rakamlar şeffaf ve sorgulanabilir niteliktedir. Nitekim Bakanımız Bekir Pakdemirli İzmir ve ilçe ziyaretleri kapsamında çiftçilerimize ve tarıma verilen desteği her defasında açıkça ifade etmektedir" dedi.

"Her alanda çiftçiye destek veriliyor"

Kırkpınar, tarımsal desteklerin ilin veya ilçenin tarımsal potansiyeli, çiftçi sayısı, tarımsal alanı, ürün çeşidi, hayvan sayısı gibi faktörler ile üreticilerin destek için yapmış oldukları başvurulara göre değiştiğini vurguladı. Kırkpınar, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca 2006 yılında başlatılan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanması ve depolanması gibi ekonomik yatırımlar ile makine-ekipman alımları ve damla-yağmurlama sulama yatırımları için yüzde 50 hibe desteği verilmektedir. 5 dekar ve altında arazisi olan küçük aile işletmelerine dekara 100 TL destek verilmektedir. Üreticilerimize Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından farklı konularda sübvansiyonlu krediler sağlanmaktadır, ayrıca tarım sigortaları kapsamında poliçe bedelinin yüzde 50’si Bakanlığımızca desteklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman dövizde yaşanan hareketlilik nedeniyle tarımda girdi maliyetlerinin artış göstermesine rağmen Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle çiftçiyi rahatlatmak için gübre ve yemde indirimler yapıldığına dikkat çeken Kırkpınar, Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarını çiftçinin, köylünün cebinden az para çıkacak şekilde yaptığını sözlerine ekledi. 2018 yılı sonu dikkate alındığında son 16 yılda üreticilere toplam 117,4 milyar lira nakit hibe desteği verildiğini ifade eden Kırkpınar, "2019 yılında ise destek miktarının 2018 yılına göre yüzde 10 oranında artış göstererek toplam 16,1 milyar liraya çıkarılması hedeflenmektedir” diye konuştu.