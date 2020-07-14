AK Parti'li Kaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Darbe haberini aldığımız anı, gökyüzünden gelen sesleri, kurşunların, bombaların karanlığı yırtan ışıklarını, milletiyle birlikte düşmana meydan okuyan liderimizi, meydanlara akan inanmış yürekleri, acımızı, feda ettiklerimizi, sevincimizi ve zaferimizi asla unutmadık." ifadelerini kullandı.

Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un bir diriliş destanının yıl dönümü, milli iradeye, demokrasiye, bağımsızlığa, yarınlara saldıran bir zorbalığın bozguna uğratıldığı tarih olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un tarihte bir ilk ve çok büyük bir saldırı olduğunun altını çizen Kaya, şöyle devam etti:

"Darbe haberini aldığımız anı, gökyüzünden gelen sesleri, kurşunların, bombaların karanlığı yırtan ışıklarını, milletiyle birlikte düşmana meydan okuyan liderimizi, meydanlara akan inanmış yürekleri, acımızı, feda ettiklerimizi, sevincimizi ve zaferimizi asla unutmadık. Bütün dünyaya onurlu bir demokrasi mücadelesinin nasıl verildiğini canımızla, kanımızla gösterdik. FETÖ'nün, kendi halkına kurşun sıkacak kadar gözü dönmüş bu alçak şebekenin ihanetine yenilmedik. Bunu büyük kayıplar vererek başardık. 251 kahramanımız şehit oldu, 2 bin 626 cesur yüreğimiz gazilik mertebesine erişti."

- "Ülkemizi karanlık bir uçurumun kenarından kurtardık"

Kaya, polis, asker, muhtar, tüccar, ev hanımı, öğrenci, kadın, erkek, çocuk, yaşlı, engelli, yurdun dört bir yanından insanın, ilmek ilmek inşa ettiği ülkesine, tarihine, geleceğine sahip çıktığının altını çizerek, o karanlık gecenin kaderinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara davet ederek demokrasi, hak, adalet, istiklal ve istikbal mücadelesine çağırmasıyla değiştiğini, onun milletiyle gösterdiği cesur duruşun, FETÖ ve ortaklarının bütün planlarını bozduğunu ifade etti.

"Kendimizle gurur duymalıyız. Türkiye'yi hep birlikte bir sınır karakoluna dönüştürdük ve 'geçiş yok' dedik. Ülkemizi karanlık bir uçurumun kenarından kurtardık." değerlendirmesini yapan Kaya, bu topraklarda Çanakkale ruhunun halen diri olduğunun bir kez daha dosta düşmana ilan edildiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, vatanımızın muhafaza ve müdafaasında canını esirgemeyen tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Kahramanlarımızın aziz hatıralarını her yerde yaşatmaya devam edeceğimizi, mücadelelerini ve fedakarlıklarını asla unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı önemle belirtmek istiyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, milli birlikteliğimize, demokrasimize güç katmasını temenni ediyorum."







